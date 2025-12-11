Премьер-министр утвердил проект подготовки высококвалифицированных кадров в России, Китае и странах Восточной Европы

Цель проекта — подготовка высококвалифицированных кадров по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и краткосрочных стажировок в РФ, Китае, странах Восточной Европы и государствах бывшего СССР; приоритет отдаётся направлениям, в которых эти страны обладают сильными компетенциями.

В период 2026–2035 гг. предполагается ежегодно направлять около 1 500 кандидатов по программам стипендий в рамках межправительственных соглашений и вне их.

Планируемое количество обучающихся в РФ — 1 000 кандидатов в год; в остальных странах — 500 кандидатов в год. Количество направляемых может изменяться в зависимости от квот, предоставляемых принимающей стороной, реальных потребностей в подготовке кадров и возможностей государственного бюджета.

По направлениям подготовки проект охватывает все области и специальности, необходимые Вьетнаму. Особое внимание уделяется направлениям в сферах обороны, безопасности, высоких технологий, искусственного интеллекта, облачных технологий, квантовых технологий, блокчейна, энергетики, передовых материалов, технологий редкоземельных элементов, океанологии, геологии, авиационной и космической техники, полупроводниковой промышленности, ядерной энергетики, железнодорожного транспорта, биотехнологий, медицины и фармации, юриспруденции и другим направлениям, указанным в соответствующих проектах и программах, утверждённых компетентными органами.

Форма обучения: очная, за рубежом — в авторитетных образовательных учреждениях РФ, Китая, стран Восточной Европы и государств бывшего Советского Союза.

В решении указано, что финансирование проекта включает: средства, предоставляемые принимающими странами для обучения вьетнамских граждан по межправительственным программам и вне их; средства государственного бюджета Вьетнама, направляемые на обучение граждан за рубежом и управление проектом; средства, мобилизованные по линии социализации: финансирование университетов, спонсорская и благотворительная поддержка предприятий, организаций, физических лиц внутри страны и за рубежом, а также другие законные источники.

Управление и использование финансовых средств осуществляется в соответствии с законодательством о государственном бюджете и другими соответствующими нормативно-правовыми актами.

Приём кандидатов на обучение за рубежом по данному проекту будет осуществляться в период с 2026 по 2035 год.

Решение вступает в силу с даты его подписания (10 декабря 2025 года) и отменяет указания Премьер-министра, изложенные в документе № 2792/VPCP-QHQT от 21 сентября 2021 года Канцелярии Правительства о порядке отбора кандидатов для РФ, Китая, стран Восточной Европы и государств бывшего СССР по межправительственным программам.