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НОВОСТИ

Премьер-министр утвердил два новых городских района в экономической зоне Ванфонг

Премьер-министр Фам Минь Тьинь недавно утвердил инвестиционную политику для двух новых городских районов в экономической зоне Ванфонг в центральной провинции Кханьхоа с общим капиталом более 65 триллионов донгов (2,5 миллиарда долларов США). Новый городской район Даммон, расположенный в общине Дайлань, займет более 1 440 га, включая более 82 га земли, образовавшейся в результате вторжения моря, и 3,99 га земли для строительства социального жилья. Ожидаемое население района - 28 540 человек.

Ожидается, что проект будет включать 791 таунхаус, 592 виллы, 858 квартир, 352 квартиры социального жилья, сервисные работы, туристические объекты размещения и курорты, а также другие общественные работы.

Проект, общий объем инвестиций в который составляет почти 25,53 трлн донгов, будет реализован со второго квартала 2025 года по четвертый квартал 2034 года.

Между тем, проект нового городского района Тубонг занимает более 2 579 гектаров, включая более 621,8 гектара земли, образовавшейся в результате вторжения моря, и 7,18 гектара земли для строительства социального жилья. Ожидаемое население проекта - 74 700 человек.

Жилищная продукция включает в себя более 1 000 таунхаусов, 609 вилл, 3 812 квартир, 1 130 единиц социального жилья, а также сервисные работы, объекты размещения туристов, курорты и другие общественные работы.

Общий объем инвестиций в этот проект, расположенный в общинах Тубонг, Вантханг и Дайлань, составляет более 42,8 триллиона донгов. Проект будет реализован со второго квартала 2025 года по четвертый квартал 2034 года.

Эти два проекта будут допущены к выбору инвесторов в соответствии с положениями резолюции № 55 Национального собрания о пилотировании ряда конкретных механизмов и политик для развития провинции Кханьхоа.

ИЖВ/ВИА

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