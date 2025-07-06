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Премьер-министр утвердил два новых городских района в экономической зоне Ванфонг
Ожидается, что проект будет включать 791 таунхаус, 592 виллы, 858 квартир, 352 квартиры социального жилья, сервисные работы, туристические объекты размещения и курорты, а также другие общественные работы.
Проект, общий объем инвестиций в который составляет почти 25,53 трлн донгов, будет реализован со второго квартала 2025 года по четвертый квартал 2034 года.
Между тем, проект нового городского района Тубонг занимает более 2 579 гектаров, включая более 621,8 гектара земли, образовавшейся в результате вторжения моря, и 7,18 гектара земли для строительства социального жилья. Ожидаемое население проекта - 74 700 человек.
Жилищная продукция включает в себя более 1 000 таунхаусов, 609 вилл, 3 812 квартир, 1 130 единиц социального жилья, а также сервисные работы, объекты размещения туристов, курорты и другие общественные работы.
Общий объем инвестиций в этот проект, расположенный в общинах Тубонг, Вантханг и Дайлань, составляет более 42,8 триллиона донгов. Проект будет реализован со второго квартала 2025 года по четвертый квартал 2034 года.
Эти два проекта будут допущены к выбору инвесторов в соответствии с положениями резолюции № 55 Национального собрания о пилотировании ряда конкретных механизмов и политик для развития провинции Кханьхоа.