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Премьер-министр: Устранить трудности, способствовать производству и экспорту лесной и рыбной продукции

Утром 13 апреля премьер-министр Фам Минь Тьинь провел совещание с Ассоциацией лесопромышленников, Ассоциацией экспортеров и производителей морепродуктов для устранения трудностей и содействия производству и экспорту продукции лесного и рыбного хозяйства.
  Совещание открыл премьер-министр Фам Минь Тьинь. Фото: ВИА  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что на протяжении многих лет вьетнамская деревообрабатывающая, лесная и рыбная промышленность, обрабатывающая и экспортная промышленность всегда были заинтересованы в развитии, став важной частью экспорта в более 10 млрд. долл. США, внося большой вклад в социально-экономическое развитие, искоренение голода и борьбу с нищетой в стране в целом и в развитие сельскохозяйственного сектора в частности.

В 2022 году экспорт древесины и лесоматериалов оценивается в 17,1 млрд. долл. США, что превышает план на 3,8%. Эта отрасль также установила цель экспорта в размере 17,5 млрд. долл. США в 2023 году. Оборот экспорта морепродуктов в 2022 году достиг 11 млрд. долл. США, что на 23,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 22,2% выше плана (9 млрд. долл. США), и что является самым высоким показателем за всю историю. Запланированная цель отрасли в 2023 году составляет около 10 млрд. долл. США.

В 2023 году в результате пандемии COVID-19 основные экспортные рынки Вьетнама сократились. Стратегическая конкуренция между крупными странами остается жесткой. Цены на некоторые виды сырья, бензин колеблются, влияя на производственные затраты.

В первые месяцы 2023 года рост отрасли имеет тенденцию к замедлению. Накопленный за первые 3 месяца 2023 года общий экспортно-импортный оборот продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства оценивается в 20,63 млрд. долл. США, что на 11,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Столкнувшись с этим фактом, премьер-министр попросил делегатов полностью, точно и объективно определить трудности и проблемы, связанные с производством, переработкой и потреблением древесины, лесной и водной продукции; опыт и уроки отраслей и предприятий по реагированию и преодолению трудностей и препятствий; положительный опыт и практику, которые необходимо воспроизвести в будущем; ключевые задачи и решения требуют как срочной, так и долгосрочной реализации...

Премьер-министр поручил сосредоточиться на обсуждении, четко формулируя проблемы, задачи, решения и обязанности каждого министерства, отрасли, ведомства и предприятия для устранения трудностей и препятствий, содействия быстрому и устойчивому развитию, достижению поставленных целей.

ВИА/ИЖВ

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