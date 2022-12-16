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Премьер-министр успешно завершил европейское турне
Он также посещал деловые и инвестиционные форумы, принимал руководителей ведущих европейских предприятий и проводил время, встречаясь и общаясь с вьетнамскими общинами трех стран.
Деятельность главы правительства способствовала эффективной реализации внешнеполитического курса Партии на повышение эффективности внешней политики и международной интеграции, продвижение многосторонней, экономической дипломатии на благо развития страны, а также политики в отношении заокеанских вьетнамских дел в новой ситуации.