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Премьер-министр успешно завершил европейское турне

16 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Ханой, успешно завершив визит в страны Европы Люксембург, Нидерланды и Бельгию, в ходе которого он принял участие в торжественном саммите, посвященном отношениям АСЕАН и ЕС.
  16 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Ханой, успешно завершив визит в страны Европы. Фото: ВИА
В ходе своего визита премьер-министр Вьетнама принял участие в более чем 60 двусторонних, многосторонних и общественных мероприятиях. Помимо переговоров и встреч практически со всеми высшими руководителями трех стран Люксембурга, Нидерландов и Бельгии, он провел 14 встреч с руководителями Европейского Союза, а также стран-членов АСЕАН и ЕС.

Он также посещал деловые и инвестиционные форумы, принимал руководителей ведущих европейских предприятий и проводил время, встречаясь и общаясь с вьетнамскими общинами трех стран.

Деятельность главы правительства способствовала эффективной реализации внешнеполитического курса Партии на повышение эффективности внешней политики и международной интеграции, продвижение многосторонней, экономической дипломатии на благо развития страны, а также политики в отношении заокеанских вьетнамских дел в новой ситуации.

ВИА/ИЖВ

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