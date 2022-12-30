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Премьер-министр: Удовлетворенность людей и предприятий как мерка административной реформы
Что касается задач на 2023 год и на ближайшее время, премьер-министр предложил Министерству внутренних дел продолжить эффективное совершенствование государственного административного аппарата, а также структуры аппарата местного самоуправления, усиление административных реформ, поставляя людей и бизнес в центре и как субъект обслуживания, и принимая удовлетворение людей и бизнеса меркой эффективности административной реформы.
Затем премьер-министр Фам Минь Тьинь и другие делегаты провели церемонию открытия Национальной базы данных о госслужащих.
Ожидается, что национальная база данных о госслужащих будет управлять примерно 2,5 миллионами электронных записей о государственных служащих по всей стране, повышая эффективность управления госслужащими современным, профессиональным и безбумажным образом, способствуя построению электронного правительства, цифровой экономики, цифрового общества.
В ближайшее время Национальная база данных о государственных служащих будет использоваться по всей стране с целью внедрения электронных резюме для замены бумажных, пошагового оцифрования данных.