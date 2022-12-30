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НОВОСТИ

Премьер-министр: Удовлетворенность людей и предприятий как мерка административной реформы

29 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в конференции по подытожению работы в 2022 году и постановке задач на 2023 год в секторе внутренних дел.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь на мероприятии. Фото: VGP  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что в сфере внутренних дел произошли позитивные и комплексные изменения в сферах возложенных на нее функций и задач.

Что касается задач на 2023 год и на ближайшее время, премьер-министр предложил Министерству внутренних дел продолжить эффективное совершенствование государственного административного аппарата, а также структуры аппарата местного самоуправления, усиление административных реформ, поставляя людей и бизнес в центре и как субъект обслуживания, и принимая удовлетворение людей и бизнеса меркой эффективности административной реформы.

Затем премьер-министр Фам Минь Тьинь и другие делегаты провели церемонию открытия Национальной базы данных о госслужащих.

Ожидается, что национальная база данных о госслужащих будет управлять примерно 2,5 миллионами электронных записей о государственных служащих по всей стране, повышая эффективность управления госслужащими современным, профессиональным и безбумажным образом, способствуя построению электронного правительства, цифровой экономики, цифрового общества.

В ближайшее время Национальная база данных о государственных служащих будет использоваться по всей стране с целью внедрения электронных резюме для замены бумажных, пошагового оцифрования данных.

ВИА/ИЖВ

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