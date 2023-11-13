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Премьер-министр требует усилить управление аукционами на право добычи полезных ископаемых
В депеше от 11 ноября, направленной министрам общественной безопасности, охраны окружающей среды и природных ресурсов, финансов и строительства, а также председателям народных комитетов Ханоя и других городов и провинций центрального подчинения, премьер-министр отметил, что в последнее время многие населенные пункты организовали публичные и прозрачные аукционы предоставлять права на добычу полезных ископаемых, добиваясь многих положительных результатов и способствуя получению крупных поступлений в местные бюджеты.
Однако недавно в Ханое результаты аукционов на право разработки трех песчаных рудников Лиенмак, Чаушон и Тайданг-Минчау показали аномальные признаки, поскольку выигравшая цена была во много раз выше стартовой, что вызвало обеспокоенность общественности, а также возможные негативные последствия для социально-экономическое развитие и рынок строительных материалов.
Поэтому глава правительства обратился к председателю Народного комитета Ханоя с просьбой немедленно провести проверку всего процесса геодезии, оценки запасов рудников, подготовки документов и организации аукционов, связанных с тремя песчаными рудниками, с целью оперативного выявления и строгого пресечения любых нарушений правил проведения аукционов на право добычи полезных ископаемых, предотвращения действия по использованию аукционов в своих интересах для повышения цен и нарушения работы рынка, и сообщить о результатах премьер-министру до 20 ноября 2023 года.
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды было предложено возглавить и скоординировать действия с Министерствами финансов, строительства и юстиции, а также Народными комитетами провинций и городов центрального подчинения с целью срочной проверки организации аукционов на права на добычу полезных ископаемых, особенно полезных ископаемых, используемых в качестве обычных строительных материалов, которые имеют необычные признаки; незамедлительно выявлять несоответствия в правовых нормах с целью их устранения для предотвращения спекуляции; строго пресекать действия, связанные с использованием аукционов для нарушения работы рынка; и предлагать решения для ограничения негативных последствий.
Министерству общественной безопасности было поручено поручить местной полиции внимательно следить за ситуацией, чтобы своевременно выявлять, предупреждать и строго пресекать нарушения законодательных норм при проведении аукционов на право добычи полезных ископаемых.