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Премьер-министр требует усилить реализацию проекта по данным населения, приложений для электронной идентификации и аутентификации
Выступая на онлайн-конференции по подведению итогов годовой реализации реализации указания Премьер-министра по устранению «узких мест» в проекте №06, премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал усилия министерств, отраслей и населенных пунктов по устранению узких мест в сфере регулирования, технологической инфраструктуры, данных, безопасности и ресурсов для содействия реализации проекта.
Министерства, сектора и местные органы власти стали лучше осведомлены о ситуации с инфраструктурой, человеческими ресурсами, данными, безопасностью, а также о требованиях к реализации Проекта 06.
Правительство представило на утверждение Национального собрания три закона и издало три указа. Министерство информации и коммуникаций приняло решение, определяющее рамки архитектуры электронного правительства Вьетнама. Министерство общественной безопасности обнародовало циркуляр, вносящий изменения и дополнения в некоторые статьи циркуляра, в котором подробно описаны некоторые статьи и меры по реализации Закона о проживании. Оно также выпустило четыре циркуляра с подробным описанием ряда статей и мер по исполнению Закона об идентификации.
На данный момент упрощены 763 из 1084 административных процедур. Национальный портал государственных услуг предоставил 4510 государственных услуг в режиме онлайн, что составляет 71,7% от общего количества услуг. Уровень онлайн-платежей достиг 24,11% в министерствах и секторах и 43,11% в местных органах власти.
При этом 96 из 124 информационных систем соответствуют всем критериям кибербезопасности, что составляет 77,4%. 103 из 124 информационных систем прошли проверку и оценку кибербезопасности.
В то же время 18 министерств, отраслей, одно государственное предприятие, три телекоммуникационных предприятия и все 63 населенных пункта провинциального уровня завершили подключение и обмен данными между Национальной базой данных жителей и информационной системой для обработки административных процедур.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что благодаря "Проекту 06" 25 из 25 основных государственных услуг предоставляются в режиме онлайн, что позволяет ежегодно экономить около 3,5 триллиона донгов (137,59 миллиона долларов США) для государства и общества. Приложение электронной идентификации VNeID стало популярным: ежемесячно его посещают около 29,3 млн человек.
Премьер-министр потребовал активизировать усилия по завершению разработки нормативных актов, касающихся создания базы данных населения, подключения и обмена данными в целом и национальной цифровой трансформации в частности, упростить и реструктурировать административные процедуры для повышения количества и качества государственных услуг, а также подготовить все необходимые условия для того, чтобы все люди могли использовать свои учетные записи VNeID в качестве единственной учетной записи для выполнения административных процедур в киберпространстве.
Глава правительства также призвал соответствующие ведомства направлять местные департаменты здравоохранения и население на использование информации из их медицинских карт в VNeID, а также оценивать эффективность государственных услуг, предоставляемых через VNeID, таких как выдача справок о судимости, которая в настоящее время в экспериментальном порядке осуществляется в Тхыатхиен - Хюэ и Ханое, с целью применения в масштабах всей страны.
Министерствам, ведомствам и населенным пунктам было поручено оперативно завершить подключение своих данных к национальному порталу государственных услуг, оцифровать и обновить свои данные, а также обмениваться данными для содействия созданию цифрового правительства и электронной коммерции.
Он также попросил министерства, ведомства и населенные пункты продолжить устранение узких мест в инфраструктуре информационных технологий, онлайновых государственных услуг, данных и ресурсов для проекта 06.