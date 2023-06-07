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Премьер-министр требует срочное обеспечение электроснабжением в засушливый сезон
Премьер-министр срочно поручил Министерству промышленности и торговли тщательно оценить текущую ситуацию с электроснабжением, разработать проактивную программу быстрого реагирования на любые возникающие трудности с электроснабжением и организовать реализацию в соответствии с правилами, чтобы избежать дефицита электроэнергии к 10 июня 2023 года.
Минпромторг в срочном порядке дорабатывает Постановление Премьер-министра об усилении энергосбережения на 2023-2025 и последующие годы.
Проекты ветровой и солнечной энергетики, которые уже построены, но не укладываются в сроки применения ценового механизма FIT (срок действия которого истек), рассматриваются Министерством промышленности в соответствии с его компетенцией в отношении этих проектов и направляются для принятия окончательных мер. В соответствии с правилами, окончательно утвержденными в июне 2023 года, вышеупомянутые проекты ветровой и солнечной энергетики срочно направляются на переговоры о ценах на электроэнергию в духе «гармонизации выгод и разделения рисков».
Рассмотреть положения Закона об электроэнергетике для руководства инвестициями в передающие сети в соответствии с утвержденным планом развития электроэнергетики и тем самым стимулировать инвестиции в форме государственно-частного партнерства в рамках строительства, а также представить план реализации Генерального плана электроэнергетики VIII премьер-министру для его обнародования.
Vietnam Electricity Group фокусируется на эффективной мобилизации всех ресурсов, прилагая все усилия для синхронного и эффективного внедрения решений по обеспечению электроснабжения. Активно разрабатывает гибкие сценарии для решения проблем с электроснабжением. Оперативно снимает и устраняет неисправности электростанций, особенно электростанций на Севере Вьетнама, чтобы как можно быстрее ввести их в эксплуатацию. Особое внимание уделяется эффективному внедрению решений по повышению энергосбережения уже в этом месяце.
Mineral Industry Group, Vietnam Oil and Gas Group поставляют достаточное количество угля и газа для электростанций по запросу EVN.
Провинциальные и муниципальные народные комитеты, находящиеся в непосредственном подчинении Центрального правительства, тесно сотрудничают с EVN, предприятиями и энергетическими компаниями для осуществления местных мероприятий по энергосбережению и реализации сценариев по преодолению стихийных бедствий и трудностей с энергоснабжением в ближайшем будущем.
Премьер-министр поручил министру промышленности и торговли руководить созданием специализированной инспекционной группы в соответствии с законом об электроснабжении и управлении вьетнамской электроэнергетикой с 1 января 2021 года по 1 июня 2023 года.