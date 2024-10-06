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Премьер-министр требует специальных механизмов для проекта высокоскоростной железной дороги Север-Юг
Он обратился с этой просьбой, председательствуя на встрече постоянного комитета правительства с представителями министерств и отраслей, на которой обсуждались инвестиции в проект высокоскоростной железной дороги Север - Юг и реализация железнодорожных проектов, связывающих страну с Китаем.
Министерство транспорта (МТ) совместно с другими министерствами и ведомствами изучило модели высокоскоростных железных дорог многих стран, на основании чего предложило, чтобы маршрут Север - Юг Вьетнама имел протяженность 1 541 км, проектную скорость 350 км в час и состоял из 23 пассажирских и пяти грузовых станций. Она должна проходить через 20 провинций и городов, начинаясь на станции Нгокхой в Ханое и заканчиваясь на станции Tхутхием в Хошимине. Общий объем инвестиций оценивается в 67,34 миллиарда долларов США.
Министерство транспорта предложило, чтобы после утверждения инвестиций Национальным собранием (НС) были проведены торги по выбору международного консультативного органа, а в 2025-2026 годах было проведено исследование для составления предварительного технико-экономического обоснования. Расчистка участка, выбор подрядчика и работы по подпроектам на участках Ханой - Винь и Нячанг – г.Хошимин начнутся в конце 2027 года. Между тем, работы по подпроектам на участке Винь - Нячанг начнутся в 2028-2029 годах. Ожидается, что весь маршрут будет завершен в 2035 году.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь, который также возглавляет Государственный руководящий комитет по ключевым транспортным проектам, подчеркнул, что проект высокоскоростной железной дороги Север - Юг и железнодорожные проекты, связывающие страну с Китаем, имеют критическое значение для национального развития.
На недавней 10-м пленуме ЦК КПВ 13-го созыва дал принципиальное согласие на инвестирование в проект высокоскоростной железной дороги Север - Юг, отметил он, потребовав от министерств и отраслей приложить усилия к разработке этого проекта, чтобы представить его на рассмотрение Центрального комитета партии и Национального собрания, а также предложить подготовку ресурсов и других необходимых условий для реализации.
По его словам, эта железная дорога будет амфибией, служащей как социально-экономическому развитию, так и национальной обороне - безопасности. Она должна проходить в обход крупных жилых районов, быть максимально прямой и экономичной с точки зрения затрат и осуществляться как можно быстрее, чтобы вскоре быть введенной в эксплуатацию на благо национального развития.
Кроме того, маршрут должен соответствовать национальным и отраслевым генеральным планам, быть связан с другими видами транспорта, такими как авиация и морской транспорт, а также соединяться с внутренними экономическими коридорами и региональными странами, такими как Китай, Лаос и Камбоджа, продолжил он.
Глава правительства также попросил пересмотреть общий объем инвестиций для обеспечения точности и рассмотреть конкретные и специальные механизмы для этого проекта, особенно в плане мобилизации ресурсов, процедур и политики в отношении земли, расчистки участков и строительных материалов, чтобы обеспечить упрощение процедур и сокращение сроков строительства.
Он отметил необходимость развития сотрудничества с международными партнерами для использования финансовых источников, получения переданных технологий, подготовки кадров и улучшения управленческого потенциала, чтобы гарантировать наиболее безопасное, научное и эффективное функционирование маршрута.
На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь также распорядился ускорить реализацию железнодорожных проектов, соединяющих Вьетнам с Китаем, а именно Лаокай - Ханой - Хайфон, Ханой - Лангшон и Монгкай - Халонг - Хайфон.
Протяженность маршрута Лаокай - Ханой - Хайфон составляет около 380 км, а объем инвестиций оценивается в 11,6 млрд долларов США. Пассажирские и грузовые поезда будут ходить со скоростью 160 км в час.
В маршрут Ханой - Лангшон протяженностью около 156 км будет вложено около 6 миллиардов долларов США. Пассажирские и грузовые поезда на этом маршруте также будут ходить со скоростью 160 км в час.
Между тем, протяженность железной дороги Монгкай - Халонг - Хайфон составляет около 187 км, а инвестиции в нее составили 7 млрд долларов США. Пассажирские и грузовые поезда будут двигаться со скоростью 160 км в час и 120 км в час соответственно.
Все эти три железные дороги будут использовать колею 1 435 мм.