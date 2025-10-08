НОВОСТИ
Премьер-министр требует решительно реализовать меры по увеличению предложения и снижению цен на жилье и недвижимость
Тем не менее, в ряде регионов цены на жилье и недвижимость продолжают резко расти, значительно превышая финансовые возможности граждан. Причинами этого, в частности, являются: недостаток информации о рынке недвижимости и жилье, искусственное завышение цен, недостаток предложения доступного коммерческого жилья, а также недостаточное количество социальных жилищных проектов, несмотря на активные усилия по их реализации.
Корректировка правил по оплате за использование земли
Для своевременного стимулирования инвестиционных проектов, увеличения предложения на рынке жилья и недвижимости, а также усиления контроля и устранения спекуляций и манипуляций на рынке, Премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил Министрам, руководителям министерств и ведомств, председателям Народных комитетов провинций и городов сосредоточиться на совершенствовании институциональной базы, законодательства и политики в сфере жилья, бизнеса с недвижимостью, земельных отношений, планирования, инвестиций, строительства, кредитования и налогообложения для обеспечения согласованности и единообразия; Продолжить максимальное сокращение административных процедур, усилить делегирование полномочий и перераспределение ответственности, исследовать и соответствующим образом скорректировать правила землепользования, чтобы они не стали причиной роста цен на недвижимость, жилье и землю, значительно превышающего доходы населения; Необходимо срочно исследовать, разработать и внедрить прорывные, открытые и выгодные механизмы привлечения ресурсов для стабильного, здорового, открытого и прозрачного развития рынка недвижимости, в частности, способствуя развитию сегментов жилья с ценами, соответствующими среднему доходу населения, для улучшения духовной и материальной жизни людей.
Также поручено: Сосредоточиться и решительно ускорить реализацию программ по строительству социального жилья, с целью превзойти поставленную задачу — 100 000 единиц социального жилья до конца 2025 года, как это предусмотрено Правительством; Необходимо усилить государственное управление рынком недвижимости, в том числе деятельностью по предпринимательству и передаче прав собственности на объекты недвижимости. Продолжать мониторинг и сбор рыночной информации, чтобы своевременно разрабатывать и внедрять меры и механизмы управления, направленные на стабильное, безопасное, здоровое и устойчивое развитие рынка недвижимости; В срочном порядке выполнить задания, порученные Премьер-министром в документах №9557/VPCP-CN от 06 октября 2025 г., №9631/VPCP-CN от 07 октября 2025 г., изданных Канцелярией Правительства, в рамках подготовки ко второму заседанию Центрального руководящего комитета по политике в сфере жилья и рынка недвижимости, на котором будет рассматриваться вопрос прорывного развития социального жилья.
Контроль цен
Премьер-министр поручил Министру строительства возглавить процесс исследования, пересмотра и совершенствования нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы жилья, бизнеса с недвижимостью, градостроительства в городах и сельской местности, а также строительства, с целью своевременного устранения возникающих в реальности трудностей и препятствий. В этом процессе необходимо: Изучить и предложить меры по контролю цен, обеспечивающие как соответствие рыночным законам, так и государственное регулирование с целью гарантии права граждан на жилье; Разработать прорывные решения по развитию социального жилья; Срочно сформировать политику аренды и аренды с выкупом жилья для граждан с низкими доходами.
Поручено оперативно отчитаться о результатах работы 5 рабочих групп, созданных для инспекции, ускорения и устранения проблем в реализации проектов по недвижимости и жилью по всей стране, особенно проектов социального жилья; а также направить местным органам власти инструкции по определению количества завершённых объектов социального жилья в соответствии с Законом о предпринимательской деятельности с недвижимостью.
Министерство строительства, совместно с Министерством сельского хозяйства и окружающей среды, Министерством финансов и другими соответствующими органами, должно в срочном порядке завершить проект пилотной модели "Центров по операциям с недвижимостью и правом пользования землёй под управлением государства", и представить его на рассмотрение Правительства и Премьер-министра в октябре 2025 года.
Министр финансов должен доложить Премьер-министру до 15 октября 2025 года о политике налогообложения в сфере недвижимости, в соответствии с указаниями Вице-премьера Хо Дык Фок в документе №3642/VPCP-KTTH от 14 августа 2025 года. Также требуется: Сотрудничать с Министерством строительства и другими министерствами для цифровой трансформации, обеспечив взаимосвязь всех процедур — от сделок с недвижимостью, нотариального заверения, налогообложения до регистрации сделок с землёй — в электронной среде.
Министр сельского хозяйства и окружающей среды обязан завершить разработку и представление нормативно-правовых актов, касающихся земельных отношений, особенно в части планирования и использования земли, выделения, аренды земли, определения стоимости земли - для устранения препятствий, связанных с земельными ценами. Документы должны быть представлены уполномоченному органу для утверждения в октябре 2025 года.
Необходимо ускорить создание Национальной базы данных по земельным участкам, синхронизировать её с базой данных по населению и другими специализированными базами, с целью повышения эффективности предоставления электронных госуслуг и государственного управления земельными ресурсами.
Министерство обороныи Министерство общественной безопасности: активно координировать действия с местными властями по реализации проектов строительства жилья для Народных вооружённых сил, гарантируя выполнение задач по обеспечению жильём для военнослужащих к 2030 году, как это поручено Премьер-министром.
Тщательная оценка при предоставлении кредитов проектам с признаками «раздувания цен»
Губернатор Госбанка Вьетнама должен проактивно и гибко управлять денежно-кредитной политикой, обеспечивая её эффективность, а также осуществлять контроль, проверку и надзор, направляя кредитование в приоритетные секторы, включая кредитование застройщиков и покупателей жилья в рамках проектов социального жилья, жилья для рабочих, реконструкции и обновления многоквартирных домов, коммерческого жилья по доступным для населения ценам. Необходимо изучить и внедрить меры строгого управления, тщательной оценки и экспертизы при предоставлении кредитов проектам в сфере недвижимости с высокой стоимостью продукции или признаками искусственного завышения цен. Следует разработать механизмы регулярного и серьёзного контроля за кредитными организациями, предоставляющими займы под залог недвижимости, с требованием объективной и обоснованной оценки залога, в строгом соответствии с нормативами, чтобы обеспечить эффективность и безопасность кредитования. Также необходимо дать указания банкам по снижению издержек, активному внедрению цифровых решений, упрощению процедур и сокращению стартовых затрат, с целью дальнейшего снижения процентных ставок по займам, направленным на развитие производственной деятельности и стимулирование потребления
Продолжать координацию с соответствующими министерствами и ведомствами по пересмотру стандартов, условий и процедур получения кредитов с целью их упрощения, а также решительно продвигать процесс распределения средств кредитной программы объёмом 120 триллионов донгов для кредитования проектов социального жилья, жилья для рабочих и жилья для сил обороны.
Активно и эффективно реализовывать кредитные пакеты, поддерживающие политику социального жилья, а также льготные программы кредитования для молодёжи в возрасте до 35 лет с целью приобретения первого коммерческого жилья или социального жилья с соответствующими процентными ставками и сроками, обеспечивая точное и своевременное распределение средств по назначению и нуждающимся категориям граждан.