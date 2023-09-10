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Премьер-министр требует решимости преодолевать трудности
В частности, инфляция оставалась под контролем и продолжала постепенно снижаться, достигнув восьмимесячного уровня в 3,1%, что намного ниже годового максимального уровня около 4,5%. Доходы государственного бюджета превысили 1,12 квадриллиона донгов (46,5 миллиардов долларов США) за первые восемь месяцев, что эквивалентно 69,4% от целевого показателя этого года. Государственный долг и перерасход государственного бюджета хорошо контролируются.
Тем временем внешняя торговля продолжает восстанавливаться. Экспорт увеличился на 7,7%, а импорт - на 5,7% в августе по сравнению с предыдущим месяцем, при этом профицит торгового баланса составил почти 3,82 миллиарда долларов США. За восемь месяцев экспорт достиг 227,7 млрд долларов США, в результате чего профицит составил почти 20,2 млрд долларов США.
Чиновники также отметили положительные результаты в области энергетической и продовольственной безопасности, рынка труда, сельского хозяйства, промышленности, торговли и услуг, инвестиций в развитие, развития предприятий, социального обеспечения, качества жизни людей, оборонной безопасности, социального порядка и безопасности, борьбы с коррупцией и негативными явлениями, а также дипломатии и международной интеграции. Кроме того, было проведено множество мероприятий по празднованию 78-й годовщины Августовской революции и Национального дня – Дня Независимости (2 сентября).
Однако члены правительства также указали на определенные проблемы, которые необходимо решить, в том числе неспособность экономического роста достичь поставленной цели, скрытые риски, связанные с макроэкономической стабильностью и основными экономическими балансами, высокое инфляционное давление, ужесточение денежно-кредитной политики во многих странах, медленное восстановление промышленного производства, количество иностранных туристов, которое все еще не возвращается к допандемическому уровню, а многие предприятия все еще борются с трудностями.
Глава правительства подтвердил, что социально-экономическая ситуация в августе продолжает положительную тенденцию: во многих областях результаты оказались лучше, чем в июле, что обеспечивает устойчивое улучшение в месячном и квартальном выражении.
Анализируя проблемы и причины, он выделил несколько уроков, в том числе серьезное соблюдение указаний Партии, государства и правительства; ужесточение дисциплины в управлении; укрепление солидарности и единодушия, а также улучшение координации между министерствами, секторами и населенными пунктами; и хорошее понимание ситуации для принятия быстрых, своевременных и эффективных политических мер.
Он также призвал поддерживать дух самоустойчивости и прилагать более активные усилия в условиях трудностей, стимулировать децентрализацию, мобилизовать и оптимизировать все внутренние и внешние ресурсы, активизировать административную реформу и улучшение делового климата, а также продолжать прислушиваться к мнению людей и предприятий, чтобы принять решительные меры для устранения проблем, стоящих перед ними.
Обозначая основные задачи и меры, которые должны быть реализованы в сентябре и в оставшиеся месяцы, премьер-министр подчеркнул необходимость оставаться решительными, настойчивыми и целеустремленными для достижения поставленных целей и не отступать перед лицом трудностей.
Он призвал сосредоточиться на продвижении трех движущих сил роста: инвестиций, экспорта и потребления.
На заседании глава правительства также дал детальные задания каждому министерству, сектору и населенному пункту.