Премьер-министр требует публиковать хода освоения государственного инвестиционного капитала

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании правительства 3 августа. (Фото: ВИА)

Премьер-министр также поручил министерствам и ведомствам публиковать информацию о ходе освоения государственного инвестиционного капитала в каждом министерстве и ведомстве в средствах массовой информации для всеобщего сведения.

На ежемесячном заседании правительства в Ханое Министерство финансов сообщило, что по состоянию на 31 июля было освоено почти 186,85 трлн донгов (7,98 млрд долларов США) инвестиционного капитала, выделенного из государственного бюджета, что составляет 34,47% от целевого показателя этого года, что было ниже немного по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Некоторые центральные агентства и 11 населенных пунктов провинциального уровня зафиксировали уровень освоения более 50%. Между тем, в 41 из 51 министерства и центральных ведомств и в 18 из 63 населенных пунктов этот показатель был ниже среднего по стране, составляющего 34,47%.

Премьер-министр отметил, что освоение государственных инвестиций является сложной задачей, поэтому правительство постоянно уделяет ей приоритетное внимание.

В течение последних пяти лет уровень освоения средств за семь месяцев часто составлял около 35-40%. Он был относительно высоким в 2020 и 2021 годах. Но в этом году, помимо среднесрочного инвестиционного капитала, средства бюджета также выделены на программу социально-экономического восстановления и развития.

Поэтому требуется твердая решимость, усилия и действия для освоения, подчеркнул он.

Он потребовал от министров, руководителей секторов и председателей народных комитетов провинциального уровня повысить свою роль и чувство ответственности за работу.

Премьер-министр распределил обязанности между министерствами, отраслями и населёнными пунктами, отметив, что после заседания Правительство примет постановление о стимулировании государственного инвестиционного капитала и трех национальных целевых программах по сокращению бедности, загородной застройке нового образца и социально-экономическому развитию в районах этнических меньшинств и горных районах.