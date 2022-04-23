Премьер-министр требует прозрачного развития, устойчивого рынка капитала

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на конференции. Фото: ВИА

Как создать безопасный, прозрачный, эффективный и устойчивый рынок капитала для обеспечения макроэкономической стабильности, этот вопрос находится в центре внимания конференции, состоявшейся под председательством премьер-министра Фам Минь Тьиня 22 апреля.

Рынок капитала Вьетнама зафиксировал быстрый рост в последние годы, увеличиваясь в среднем на 28,5% в год в течение 2016–2021 годов. В прошлом году он был эквивалентен 134,5% ВВП, увеличившись в 3,5 раза по сравнению с 2015 годом. Фондовый рынок был эквивалентен 93,8% ВВП, а рынок облигаций - 39,7%, говорится в докладе, представленном на заседании.

Однако быстрый рост рынков акций и облигаций также несет в себе скрытые риски, отмечается в нем, указывая на некоторые случаи манипулирования рынком, мобилизации облигаций для неправомерных целей и нарушения законодательства.

Выступая на встрече, премьер-министр подчеркнул точку зрения правительства о том, что к правонарушениям следует относиться осторожно, чтобы сделать рынок прозрачным и защитить инвесторов и бизнес.

Правительство твердо придерживается цели стабилизации макроэкономики, сдерживания инфляции и эффективной реализации программы социально-экономического восстановления и развития, одобрил он.

Выделив основные задачи для достижения этой цели, он сказал, что в первую очередь соответствующие министерства, отрасли и ведомства должны поддерживать стабильный инвестиционный климат, особенно последовательность политики.

Премьер-министр также распорядился создать правовой коридор для защиты инвесторов на рынках акций и облигаций, принять меры для сбалансированного развития рынков капитала и денежных рынков, а также обеспечить здоровое и устойчивое развитие фондового рынка для облегчения мобильности среднесрочных и долгосрочных инвестиций.

Он подчеркнул последовательную политику Партии и государства, направленную на отказ от криминализации экономических отношений и проведение политики поддержки, направленной на поощрение предприятий к соблюдению законов и эффективной и прозрачной деятельности, способствуя тем самым национальному развитию.