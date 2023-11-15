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Премьер-министр требует от чиновников повысить чувство ответственности за административную реформу
В своем выступлении премьер-министр Фам Минь Тьинь, который также является главой руководящего комитета, подтвердил, что в ходе административной реформы были достигнуты значительные успехи.
Особое внимание уделялось институциональной реформе и законотворчеству, продолжалась реформа административных процедур и улучшение инвестиционного и делового климата.
Премьер-министр отметил, что с 2021 года было отменено или оптимизировано около 2 500 нормативных актов, касающихся предпринимательской деятельности, а министерства сократили и упростили 437 административных процедур, связанных с документами граждан.
Он сказал, что реформа организационного аппарата также достигла значительного прогресса: большинство министерств завершили разработку положений о функциях и задачах своих внутренних органов, а все 63 населенных пункта провинциального уровня в основном завершили реорганизацию своих департаментов, тем самым значительно оптимизировав организационный аппарат.
В то же время был принят ряд важных нормативных актов, касающихся государственных дел и государственных служащих.
Глава правительства также отметил активную работу по цифровой трансформации и созданию цифрового правительства. В результате доля заявок на административные процедуры, поданных в режиме онлайн в министерства и ведомства, выросла в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом и составила 80,7% от всех досье, а доля заявок, поданных в местные администрации, увеличилась в 1,8 раза и достигла 6,5%.
Во всех 63 населенных пунктах завершено подключение и обмен данными между национальной базой данных населения и порталами административных процедур, выдано 84,7 млн. чиповых идентификационных карт, проверено 91,2 млн. единиц информации по базе данных социального обеспечения.
Премьер-министр также указал на некоторые недостатки в работе, отметив, что в основном они обусловлены субъективными причинами.
Он подчеркнул, что некоторые должностные лица, особенно занимающие руководящие посты в некоторых ведомствах и на местах, не в полной мере осознают свою ответственность в этой работе. В некоторых министерствах, ведомствах и на местах не принимаются решительные меры. Механизмы и политика остаются противоречивыми и дублирующими друг друга. Потенциал государственных служащих и работников в некоторых местах еще не соответствует требованиям, а соблюдение дисциплины не является строгим. В то же время координация между ведомствами и подразделениями не является достаточно своевременной и эффективной, добавил он.
Премьер-министр подчеркнул необходимость повышения чувства ответственности и активности чиновников, гибких и активных шагов в реализации задач административной реформы, усиления децентрализации полномочий и распределения ресурсов в сочетании с инспекцией, надзором и контролем за исполнением полномочий, а также строгого соблюдения административной дисциплины.
Он потребовал от членов Руководящего комитета сохранить свое лидерство для выполнения задач административной реформы на 2023 год, уделяя особое внимание реформе институтов, административных процедур, государственного административного аппарата, режима связей с общественностью, государственных финансов, а также созданию и развитию электронного правительства и цифрового правительственного аппарата.
Он потребовал от министерств, отраслей и местных органов власти продолжить пересмотр и реформирование методологии работы, активизировать роль лидеров для плодотворного выполнения задач административной реформы, активизировать диалог с населением и бизнесом для понимания ситуации и упорядочения устранения препятствий.