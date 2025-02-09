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Премьер-министр требует от предприятий Куангнама вносить больший вклад в развитие страны
Поблагодарив и высоко оценив эффективные инвестиции HS Hyosung в бизнес, а также ее деятельность в сфере социального обеспечения, которые внесли положительный вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама, Фам Минь Тьинь приветствовал планы группы по расширению инвестиций, подтвердив, что правительство Вьетнама создаст благоприятные условия для деловой активности группы в стране.
Отметив, что отношения между Вьетнамом и РК развиваются очень хорошо, премьер-министр попросил HS Hyosung продолжать соблюдать закон и эффективно выполнять соглашения, подписанные между двумя странами. Он также подчеркнул важность защиты окружающей среды, обеспечения социальной защиты работников, а также развития связей и поддержки вьетнамских предприятий для участия в HS Hyosung и глобальных цепочках добавленной стоимости.
Поручив каждому министерству, ведомству и провинции Куангнам оперативно отреагировать на конкретные предложения HS Hyosung, глава правительства заявил, что он поручил министрам и председателям провинциальных народных комитетов ежемесячно представлять отчеты о ходе устранения трудностей и препятствий, особенно связанных с институциональными вопросами.
В то же время он подчеркнул необходимость усиления децентрализации и делегирования полномочий, сокращения административных процедур, борьбы с негативными явлениями и расточительством, а также создания наиболее благоприятных условий для людей и бизнеса.
В тот же день премьер-министр посетил акционерную компанию Truong Hai Group (THACO) в открытой экономической зоне Чулай.
THACO Chu Lai считается крупнейшим централизованным промышленным узлом машиностроения, автомобилестроения и логистики во Вьетнаме и занимает одно из первых мест в регионе АСЕАН. На предприятии работает около 15 000 человек.
Председатель совета директоров THACO Чан Ба Зыонг обязался приложить все усилия для реализации стратегических проектов, направленных на создание многоотраслевой экосистемы нового поколения THACO в Чулай на основе платформы управления промышленностью, ориентированной на экологичное, интеллектуальное, современное и устойчивое развитие.
Фам Минь Тьинь призвал THACO взять на себя ведущую роль в инновациях, ускорить и совершить прорыв в области всеобъемлющего, инклюзивного и устойчивого роста и развития. Он подчеркнул важность активного продвижения цифровой трансформации, зеленого перехода и креативной экономики, а также обеспечения безопасности труда и поддержания яркой, зеленой, чистой и красивой окружающей среды. Кроме того, компании THACO было рекомендовано и дальше увеличивать свой вклад в социальное обеспечение, поддерживая цель Куангнама по достижению 10-процентного роста и способствуя достижению национального роста на уровне не менее 8 % в 2025 году.
Предложив группе принять участие в исследованиях, передаче технологий и производстве вагонов для высокоскоростных железных дорог, а также продвинуться в исследованиях, передаче технологий и производстве локомотивов, Фам Минь Тьинь выразил уверенность, что в 2025 году THACO достигнет более высоких результатов во всех аспектах.
Во время посещения порта Чулай, где он вручил подарки сотрудникам и рабочим, глава правительства выразил свое восхищение прогрессом, достигнутым после его предыдущего визита почти три года назад, когда он призвал компанию THACO расширить и модернизировать порт, чтобы он мог принимать более крупные суда. THACO успешно справилась с поставленной задачей: теперь порт способен принимать контейнеровозы вместимостью 50 000 DWT.
Также утром 8 февраля Фам Минь Тьинь посетил аэропорт Чулай, чтобы проконтролировать выполнение своих указаний, сделанных почти три года назад в отношении проекта по мобилизации социальных инвестиций в аэропорт и его эксплуатации.