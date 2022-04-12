Премьер-министр требует обеспечить безопасную, эффективную, здоровую и прозрачную работу рынка

Фото для иллюстрации. (Источник: chinhphu.vn)

В официальной телеграмме говорится, что премьер-министр обратился к Министерству общественной безопасности, Министерству финансов, Государственному банку Вьетнама, Министерству информации и коммуникаций и соответствующим ведомствам в соответствии с возложенными на них функциями и задачами реализовать меры по стабилизации рынка корпоративных облигаций, обеспечить безопасную, эффективную, здоровую и прозрачную работу рынка, защищать законные интересы инвесторов в соответствии с законодательством.

Министерству финансов, Государственному банку Вьетнама и Министерству планирования и инвестиций предписывается внимательно следить за развитием событий на финансовых, валютных рынках, рынках ценных бумаг и облигаций внутри страны и за рубежом, чтобы оперативно принимать меры по стабилизации рынка, предоставлять официальную и достоверную информацию о политике, операционном направлении и макроэкономической ситуации, безопасности финансовой и валютной системы, чтобы инвесторы могли быть уверены в бизнесе и доверять рынку.

Премьер-министр потребовал, чтобы листинговые компании, эмитенты и участники рынка активно раскрывали информацию в соответствии с нормативными актами, при этом не допускали нарушений, влияющих на общественное мнение.

СМИ должны усилить предоставление своевременной, официальной и достоверной информации о работе фондового рынка, рынка облигаций и производственно-хозяйственной деятельности предприятий.

Министерство общественной безопасности берет на себя основную ответственность и тесно координирует свои действия с Министерством финансов, Государственным банком Вьетнама и соответствующими учреждениями в строгом пресечении нарушений закона, особенно по поводу предоставления ложной и неточной информации, которая отрицательно влияет на рынок.