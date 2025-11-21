Премьер-министр требует максимальной мобилизации сил для ликвидации последствий наводнения

Mногие населённые пункты затоплены, быстрые потоки воды вызывают разрывы сообщения, изоляцию, в некоторые места всё ещё невозможно попасть, существует риск нехватки продовольствия в ближайшие дни.

Вечером 20 ноября Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь издал следующую телеграмму о сосредоточении усилий на реагировании и ликвидации последствий особо крупного наводнения в регионе Среднего Вьетнама (Правительственная телеграмма № 225/CĐ-TTg).

Премьер-министр направил телеграмму: товарищу секретарю провинциального партийного комитета и председателю Народного комитета провинций Кханьхоа; Даклак, Зялай и Ламдонг; министру, руководителю министерского уровня и органов при Правительстве; руководителю Канцелярии национального руководящего комитета по гражданской обороне.

В телеграмме говорится: В последние несколько дней в регионе прошли чрезвычайно сильные дожди на обширной территории, уровень воды в реках от Куангчи до Кханьхоа превысил отметки тревоги № 2 и № 3, во многих местах выше уровня тревоги № 3; особенно на некоторых реках в Даклаке и Кханьхоа уровень воды превысил исторические отметки за многие годы (вода на реке Ба на гидропосту Кунгшон провинции Даклак (бывшая Фуяен) превысила исторический пик 1993 года на 1,09 м).

Сильные дожди и особо крупные паводки в сочетании с высокими приливами вызвали крайне серьёзные наводнения (по сводным данным Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, свыше 52 000 домов более чем в 128 коммунах и кварталах провинций Зялай, Даклак, Кханьхоа и Ламдонг оказались в зоне глубокого затопления); многие населённые пункты затоплены, быстрые потоки воды вызывают разрывы сообщения, изоляцию, в некоторые места всё ещё невозможно попасть, существует риск нехватки продовольствия в ближайшие дни.

Правительство и Премьер-министр сосредоточили руководство на реализации мер по предотвращению, реагированию и борьбе с наводнениями заблаговременно и оперативно, внимательно отслеживая развитие ситуации (Премьер-министр издал 5 телеграмм; по поручению Премьер-министра Постоянный заместитель Премьер-министра Хо Куок Зунг лично председательствовал на совещаниях с министерствами, ведомствами и местными органами, а также лично выезжал для проверки и руководства реагированием на наводнения).