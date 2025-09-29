НОВОСТИ
Премьер-министр требует ликвидировать последствия тайфуна № 10
Согласно телеграмме, тайфун № 10 напрямую затронул провинции от Тханьхоа до Хюэ, вызвав ветер силой 8–9 баллов с порывами до 10–13 баллов, а также сильные дожди в провинциях Куангчи, Тханьхоа (западные районы), городе Дананг и Хюэ. Стихия привела как минимум к пяти случаям гибели и пропажи без вести, многочисленные жилые дома в Хюэ лишились кровли и серьезно пострадали. По прогнозам, остаточная циркуляция тайфуна сохранит интенсивные осадки до конца 30 сентября в Северо-Центральном регионе и на Севере Вьетнама, особенно в провинциях Тханьхоа – Хюэ, а также Футхо, Шонла, Лаокай и др., что несет высокий риск наводнений, селевых потоков и оползней.
Премьер-министр потребовал от министерств, ведомств и местных властей в срочном и добросовестном порядке реализовать ранее отданные указания, мобилизовать силы, технику и ресурсы для противодействия аномально высоким приливам, ливням и оползням, оперативно устранять последствия и как можно скорее стабилизировать жизнь населения. Местные органы власти обязаны жёстко контролировать обстановку, разрешать жителям возвращаться в дома только после обеспечения безопасности, а также гарантировать обеспечение эвакуированных предметами первой необходимости.
Провинциям предписано продолжать эвакуацию населения из опасных зон, проводить разъяснительную работу по ограничению передвижений в период непогоды, выставлять ограничительные посты, обеспечивать безопасную эксплуатацию водохранилищ и плотин, готовить силы для поисково-спасательных работ, регулярно проверять состояние гидротехнических сооружений и незамедлительно устранять последствия: восстанавливать электроснабжение, связь, питьевое водоснабжение, инфраструктуру и сельскохозяйственное производство.
Министерству национальной обороны и Министерству общественной безопасности поручено задействовать имеющиеся на местах силы для помощи населению в реагировании и ликвидации последствий. Министерству промышленности и торговли надлежит сосредоточиться на обеспечении безопасности гидроэнергетических объектов и восстановлении энергосистемы. Министерству сельского хозяйства и окружающей среды следует продолжить прогнозирование, оперативно предоставлять информацию и совместно обеспечивать безопасность речных дамб и водохранилищ. Министерство строительства должно заблаговременно и оперативно содействовать ускоренному восстановлению дорожной сети, повреждённой оползнями. Общенациональным СМИ надлежит усилить освещение развития паводковой обстановки и распространять практические рекомендации по действиям граждан.
Канцелярия Национального руководящего комитета по гражданской обороне совместно с профильными органами осуществляет мониторинг и координацию сил и средств для поддержки местных властей. Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха продолжит руководить работой министерств, ведомств и провинций по реагированию на ливни и ликвидации последствий тайфуна № 10. Всем задействованным подразделениям предписано ежедневно докладывать Премьер-министру до 15:00 через Аппарат Правительства.