Премьер-министр требует активно предотвращать и оперативно реагировать на тайфун “Калмаэги”
После выхода в Восточное море тайфун будет усиливаться до 13–14 уровня, с порывами 16–17 уровня, и направится к морским акваториям и прибрежным районам Центрального и Южно-Центрального Вьетнама. В специальной зоне Чыонгша (провинция Кханьхоа) и в открытых водах от Дананга до Кханьхоа ветер может достигать 13–14 уровня, с порывами до 16–17 уровня; в прибрежных районах (включая специальную зону Лишон) — 12–13 уровня, с порывами выше 15 уровня.
Это очень сильный шторм, который, выйдя в Восточное море, продолжит усиливаться, охватывая обширную территорию сильными ветрами. Между тем, Центральный регион недавно пережил продолжительные исторические ливни, вызвавшие серьёзные разрушения. Премьер-министр выдвинул ряд требований по активному предотвращению, предупреждению и реагированию на тайфун “Калмаэги” и последующие ливни.
Министры министерств: национальной обороны, общественной безопасности, сельского хозяйства и окружающей среды, строительства, промышленности и торговли, науки и технологий, образования и подготовки кадров, здравоохранения; секретари и председатели Народных комитетов провинций и городов, особенно регионов от Дананга до Кханьхоа (районы, где, согласно прогнозам, ожидается прямое воздействие тайфуна), должны организовать постоянное наблюдение за развитием шторма и паводков, регулярно обновлять информацию, сосредоточить руководство, пересмотреть планы и быть готовыми к немедленному применению мер по предотвращению, предупреждению и реагированию на тайфун и последующие ливни, руководствуясь принципом “заранее и издалека”, с максимальной решимостью, прогнозируя худшие сценарии и применяя меры самого высокого уровня для абсолютного обеспечения безопасности жизни людей, минимизации ущерба имуществу граждан и государства, исключая пассивность и внезапность в любых ситуациях.
Секретари и председатели Народных комитетов прибрежных провинций и городов от Дананга до Кханьхоа (районы, где прогнозируются очень сильные ветра) должны мобилизовать всю политическую систему, сосредоточив руководство, контроль и реализацию мер по предотвращению и реагированию на тайфун и последующие ливни.
Необходимо как можно раньше реализовать меры по предотвращению и борьбе с тайфуном на море, на островах, в прибрежных и внутренних районах, при этом особое внимание следует уделить укреплению и обеспечению безопасности домов, инфраструктуры, плотин, морских дамб, минимизации ущерба для производства, особенно сельского хозяйства в прибрежных зонах; оказывать помощь населению в сборе урожая сельхозпродукции, находящейся в предуборочный период, чтобы сократить потери от тайфуна.
Следует пересмотреть планы, силы и средства, готовые к организации эвакуации населения из небезопасных районов до непосредственного воздействия тайфуна, а также к проведению спасательных и поисковых работ при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Вьетнамское телевидение, Голос Вьетнама, Вьетнамское информационное агентство (ВИА) и другие СМИ должны увеличить эфирное время и публикации, чтобы граждане могли получать своевременную информацию о развитии тайфуна, указаниях Правительства, Премьер-министра и центральных и местных органов, обеспечивая активное применение мер реагирования и минимизацию ущерба от стихийных бедствий.
Премьер-министр поручил министру сельского хозяйства и окружающей среды и руководителю Канцелярии Национального руководящего комитета по гражданской обороне, исходя из конкретной обстановки и динамики тайфуна, организовать рабочие группы для инспектирования, координации и контроля за реализацией мероприятий по реагированию на тайфун.