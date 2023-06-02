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Премьер-министр требует активизации административной реформы, улучшения делового климата

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 1 июня подписал документ, в котором содержится просьба ко всем государственным учреждениям и населенным пунктам активизировать свою работу по эффективной административной реформе и улучшению делового климата. Премьер-министр Фам Минь Тьинь 1 июня подписал документ, в котором содержится просьба ко всем государственным учреждениям и населенным пунктам активизировать свою работу по эффективной административной реформе и улучшению делового климата.

В документе говорится, что такая работа должна соответствовать национальной цифровой трансформации для повышения качества административных услуг и устранения препятствий, с которыми сталкиваются инвестиции, производство и деловая активность.

С 2021 года министерства сократили и упростили более 2200 правил ведения бизнеса в 177 правовых документах и предложили более 4400 государственных услуг на национальном портале государственных услуг. По состоянию на май этого года в стране в общей сложности было проведено 6422 административные процедуры, что на 376 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В документе премьер-министр распорядился провести тщательный анализ с целью дальнейшего сокращения и упрощения не менее 20% от общего количества нормативных актов и административных процедур, связанных с инвестициями, производством, бизнесом и жизнью людей; а также не менее 20% внутренних административных процедур в соответствии с указаниями правительства.

Также необходимо обеспечить прозрачное, полное, точное и своевременное предоставление информации об административных процедурах и связанных с ними процессах, а также оценить качество услуг, предлагаемых населению и предприятиям, говорится в документе, призывающем повысить подотчетность государственных служащих.

В документе также подробно расписаны задачи отдельных министерств в этой работе.

ВИА/ИЖВ

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