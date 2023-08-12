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Премьер-министр требовал срочных решений, чтобы справиться с оползнями и эрозией в дельте Меконга
По его словам, людей в районах, подверженных оползням, необходимо эвакуировать в более безопасные места, попросив Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей (МСХРСМ) скоординировать свои действия с Министерством планирования и инвестиций (МПИ), Министерством финансов и местными властями для рассмотрения пострадавших от оползней приповерхностных зон и предложения контрмер.
По его словам, МПИ и Министерство финансов будут совместно работать над планом распределения ресурсов для пострадавших населенных пунктов, который должен быть представлен премьер-министру на утверждение.
В долгосрочной перспективе дельта Меконга нуждается в крупных проектах по реагированию на изменение климата и стимулированию устойчивого развития, подчеркнул глава правительства.
Он предложил МСХРСМ, Министерству науки и технологий и Министерству природных ресурсов и окружающей среды объединить усилия в изучении причин оползней на берегах рек, прибрежных вторжений и деградации мангровых лесов.
Премьер-министр также подчеркнул необходимость тщательно контролировать планирование и строительство других объектов вдоль рек и пляжей, контролировать использование песка, подземных вод и мангровых лесов, уделять больше внимания лесонасаждениям и мобилизовывать ресурсы для противооползневых проектов.
По сообщениям местных жителей, 187 километров береговой морской линии в Камау подверглись эрозии, которые смыли 5.250 гектаров лесов и земель, а 425 километров берегов рек подверглись эрозии или находятся под угрозой эрозии.
С начала этого года в провинциях Шокчанг и Баклиеу также произошли серьезные случаи эрозии рек и берегов, что привело к большим экономическим потерям.
До 286 из 744 километров береговой линии региона серьезно размыты.