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Премьер-министр требовал срочных решений, чтобы справиться с оползнями и эрозией в дельте Меконга

Премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к населенным пунктам с просьбой стабилизировать жизнь и обеспечить безопасность для местных людей и основных объектов инфраструктуры во время работы с представителями министерств, ведомств и провинций в провинции Камау в дельте Меконга 11 августа.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь инспектирует состояние с оползнем в туристической зоне Кхайлонг и на канале Нам О Ро, община Датмуц, провинция Камау. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
Рабочее заседание состоялось после того, как в тот же день глава правительства совершил поездку на места оползней в провинциях Камау, Шокчанг и Баклиеу в дельте Меконга.

По его словам, людей в районах, подверженных оползням, необходимо эвакуировать в более безопасные места, попросив Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей (МСХРСМ) скоординировать свои действия с Министерством планирования и инвестиций (МПИ), Министерством финансов и местными властями для рассмотрения пострадавших от оползней приповерхностных зон и предложения контрмер.

По его словам, МПИ и Министерство финансов будут совместно работать над планом распределения ресурсов для пострадавших населенных пунктов, который должен быть представлен премьер-министру на утверждение.

В долгосрочной перспективе дельта Меконга нуждается в крупных проектах по реагированию на изменение климата и стимулированию устойчивого развития, подчеркнул глава правительства.

Он предложил МСХРСМ, Министерству науки и технологий и Министерству природных ресурсов и окружающей среды объединить усилия в изучении причин оползней на берегах рек, прибрежных вторжений и деградации мангровых лесов.

Премьер-министр также подчеркнул необходимость тщательно контролировать планирование и строительство других объектов вдоль рек и пляжей, контролировать использование песка, подземных вод и мангровых лесов, уделять больше внимания лесонасаждениям и мобилизовывать ресурсы для противооползневых проектов.

По сообщениям местных жителей, 187 километров береговой морской линии в Камау подверглись эрозии, которые смыли 5.250 гектаров лесов и земель, а 425 километров берегов рек подверглись эрозии или находятся под угрозой эрозии.

С начала этого года в провинциях Шокчанг и Баклиеу также произошли серьезные случаи эрозии рек и берегов, что привело к большим экономическим потерям.

До 286 из 744 километров береговой линии региона серьезно размыты.

ИЖВ/ВИА

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