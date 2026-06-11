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Премьер-министр Тимора-Лешти Кай Рала Шанана Гужман завершил официальный визит во Вьетнам и участие в AFF 2026
Генсек, Президент То Лам принял Премьер-министра Тимора-Лешти Кая Рала Шанану Гужмана. Премьер-министр Ле Минь Хынг провёл официальную церемонию встречи и переговоры с Премьер-министром Тимора-Лешти. Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман провёл встречу с Премьер-министром Каем Рала Шананой Гужманом.
В ходе встреч и переговоров с Премьер-министром Тимора-Лешти Каем Рала Шананой Гужманом руководители Вьетнама тепло приветствовали его официальный визит во Вьетнам, отметив, что поездка отражает высокий уровень политического доверия, дружбы и взаимной поддержки между двумя странами. Они поздравили Тимор-Лешти с важными достижениями последних лет и особенно с официальным вступлением страны в большую семью АСЕАН, подчеркнув, что это является важной вехой, способствующей укреплению единства, центральной роли и жизнеспособности Ассоциации.
Руководители Вьетнама выразили уверенность, что благодаря твёрдой приверженности интеграции Тимор-Лешти вскоре сможет полноценно и эффективно участвовать во всех механизмах сотрудничества АСЕАН, внося вместе с другими государствами-членами активный вклад в обеспечение мира, стабильности и устойчивого развития региона.
Премьер-министр Тимора-Лешти Шанана Гужман поблагодарил руководство и народ Вьетнама за тёплый и гостеприимный приём, поздравил Вьетнам с достижениями в социально-экономическом развитии, а также с успешным проведением третьего Форума будущего АСЕАН (AFF-3), который играет важную роль как площадка для обсуждения перспектив регионального сотрудничества.
Поблагодарив Вьетнам за поддержку и сопровождение Тимора-Лешти на всём пути вступления в АСЕАН, Премьер-министр Шанана Гужман подчеркнул, что Вьетнам является не только надёжным другом, но и эффективным и тесным партнёром по развитию для Тимора-Лешти.
Руководители двух стран сошлись во мнении, что Вьетнам и Тимор-Лешти обладают значительным потенциалом и преимуществами для дальнейшего расширения сотрудничества в интересах народов двух государств и во имя стабильного, устойчивого и самодостаточного развития региона.
С удовлетворением отметив позитивную динамику двусторонних отношений в последнее время, стороны договорились продолжать укрепление политического доверия, расширять обмены делегациями и контакты на высоком уровне по партийной, государственной, правительственной и парламентской линиям, а также по линии народной дипломатии; эффективно реализовывать достигнутые договорённости и подписанные документы, включая Рамочное соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве; в ближайшее время провести первое заседание Совместной комиссии Вьетнам – Тимор-Лешти под сопредседательством министров иностранных дел двух стран; а также стремиться вывести двусторонние отношения на новый уровень к 25-летию установления дипломатических отношений в 2027 году.
По этому случаю стороны обменялись рядом документов о сотрудничестве, включая Меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования между Министерством образования и подготовки кадров Вьетнама и Министерством высшего образования, науки и культуры Тимора-Лешти; Меморандум о сотрудничестве в сфере образования между Министерством образования и подготовки кадров Вьетнама и Министерством образования Тимора-Лешти; Соглашение между Правительством Вьетнама и Правительством Тимора-Лешти о взаимном освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований; Меморандум о сотрудничестве между Вьетнамским информационным агентством и информационным агентством TATOLI.