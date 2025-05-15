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Премьер-министр Таиланда начинает официальный визит во Вьетнам
Во время этого визита премьер-министра Фам Минь Тьинь и премьер-министр Паэтонгтарн Шинаватра будут сопредседательствовать на 4-м совместном заседании кабинета министров Вьетнама и Таиланда.
Правительство премьер-министра Паетонгтарна Шинаватра придает большое значение укреплению сотрудничества со странами АСЕАН, в том числе с Вьетнамом, особенно в области экономики и туризма.
В беседе с корреспондентами Вьетнамского информационного агентства (ВИA) в Бангкоке посол Фам Вьет Хунг заявил, что поездка Паэтонгтарн Шинаватры является первым официальным визитом премьер-министра Таиланда за 11 лет, после визита премьер-министра Праюта Чан-оча в 2014 году. Это происходит в знаменательный момент, когда обе страны с нетерпением ожидают 50-летия установления дипломатических отношений (1976-2026 гг.), что является важной вехой в истории их двусторонних связей.
На фоне расширенного стратегического партнерства, которое получило всестороннее и существенное развитие в различных областях, визит предоставляет важную возможность для двух стран поднять их отношения на новую высоту более практичным и эффективным образом, сказал дипломат.