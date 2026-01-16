Báo Ảnh Việt Nam

Премьер-министр: стремительная кампания «Куанг Чунг» одержала убедительную победу

16 января в доме Правительства Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл онлайн-совещание с провинциями и городами Центрального региона, на котором были подведены итоги стремительной кампании «Куанг Чунг» по восстановлению и ремонту жилья для домохозяйств, чьи дома пострадали от стихийных бедствий, тайфунов и наводнений в Центральном Вьетнаме.

Глава Правительства подчеркнул, что каждый дом в рамках кампании был построен и отремонтирован не только из бетона, кирпича, черепицы, песка и щебня, но и из любви, взаимной поддержки и солидарности всего общества.

С начала октября по конец ноября 2025 года Центральный регион непрерывно подвергался воздействию стихийных бедствий. Тайфуны и исторические ливни с наводнениями нанесли серьёзный ущерб жизни и имуществу населения: 1 597 домов были разрушены, обрушены или смыты потоками воды; 34 759 домов получили серьёзные повреждения, пострадало также множество других объектов собственности.

Премьер-министр: стремительная кампания «Куанг Чунг» одержала убедительную победу.

Во исполнение указаний Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама Премьер-министр инициировал кампанию «Куанг Чунг» по скорейшему восстановлению и ремонту жилья для домохозяйств, чьи дома были разрушены, обрушены, смыты или серьёзно повреждены в результате тайфунов и наводнений в Центральном регионе.

Спустя более чем 45 дней реализации кампания «Куанг Чунг» была завершена в срок и с опережением первоначально намеченного графика. В настоящее время 100 % домохозяйств, лишившихся жилья или имеющих повреждённые дома, получили новые, благоустроенные и чистые дома, чтобы в полной мере разделить радость в преддверии XIV съезда КПВ и празднования Лунного Нового года.

На местах секретари провинциальных и городских парткомов, а также председатели народных комитетов непосредственно руководили и координировали работу, максимально мобилизуя ресурсы и силы совместно с армией, полицией, общественно-политическими организациями и другими подразделениями. В результате было вновь построено 559 разрушенных домов, а цели кампании «Куанг Чунг» достигнуты в кратчайшие сроки — ради радости и благополучия народа.

Министерство обороны мобилизовало и направило 312 575 выходов военнослужащих и сотрудников различных подразделений, а также 10 543 единицы техники для помощи населению: были построены 619 новых домов и отремонтированы 363 дома; оказана помощь оборудованием и предметами первой необходимости, переданы многочисленные подарки на общую сумму, эквивалентную более чем 136 млрд донгов.

Министерство общественной безопасности привлекло более 126 000 выходов сотрудников и значительные ресурсы для ликвидации последствий стихийных бедствий на общую сумму свыше 120 млрд донгов; министерство также выступило координатором строительства 419 новых домов взамен разрушенных.

Министерство сельского хозяйства и окружающей среды мобилизовало и приняло помощь от посольств и международных организаций на сумму почти 11,5 млн долларов США для поддержки регионов Центрального Вьетнама в ликвидации последствий стихийных бедствий; регулярно осуществляло контроль и промежуточную оценку хода кампании, а также направляло провинции и города в вопросах выделения земель под переселение домохозяйств из пострадавших районов.

vna-potal-thu-tuong-chu-tri-hoi-nghi-tong-ket-chien-dich-quang-trung-xay-dung-lai-nha-cho-cac-gia-dinh-bi-thiet-hai-do-bao-lu-tai-mien-trung-8533160.jpg
Премьер-министр Фам Минь Тьинь вручает почётные грамоты коллективам и отдельным лицам, добившимся выдающихся результатов в реализации кампании «Куанг Чунг» (Фото: ВИА)

Отечественный фронт Вьетнама и массовые общественные организации активно выполняли роль связующего звена сообщества, организуя сбор пожертвований, экстренную помощь и моральную поддержку на протяжении всего периода реализации кампании; регионам было распределено 486,2 млрд донгов на её выполнение.

Центральный комитет Союза коммунистической молодёжи имени Хо Ши Мина в полной мере проявил авангардную и добровольческую роль молодёжи: при участии 104 отрядов и 1 344 активистов были построены 60 новых домов и отремонтированы 82 повреждённых дома; объём привлечённых средств составил 2,7 млрд донгов.

Выступая на совещании, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что кампания «Куанг Чунг», хотя и проходила без выстрелов, была проведена по принципу «быстрое наступление — быстрая победа», и не просто победила, а одержала очень убедительную победу. Это принесло счастье не только для семей, потерявших жильё в результате недавних стихийных бедствий в Центральном Вьетнаме, но и стало общей радостью всей страны и нации накануне XIV съезда КПВ и Лунного Нового года.

Анализируя значение кампании «Куанг Чунг», Премьер-министр отметил, что это была не просто политическая задача, а обязанность и ответственность Партии, государства, всех уровней и отраслей перед населением районов, пострадавших от стихийных бедствий; это был административный приказ, но одновременно и «приказ сердца», совести и ответственности перед обществом. Каждый дом был построен не только из железобетона, кирпича, черепицы, песка и щебня, но и из любви, заботы и солидарности всего общества с людьми, оказавшимися в трудной ситуации.

Кампания также способствовала укреплению доверия народа к руководству Партии и подтвердила огромную силу, исходящую от народа, в соответствии с принципом: «ресурсы рождаются из мышления и видения, движущая сила — из обновления и творчества, а мощь — из народа и бизнеса».

По этому случаю Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял решение и вручил награды коллективам и отдельным лицам, добившимся выдающихся результатов и внёсшим значительный вклад в убедительную победу кампании «Куанг Чунг».

