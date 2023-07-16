Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр: Сосредоточить кредитный капитал на производстве и бизнесе, содействовать росту

Сосредоточить кредитный капитал на производстве и бизнесе, содействуя росту – требование, которое премьер-министр Фам Минь Тьинь поставил на конференции по предварительному обзору банковской деятельности за первые 6 месяцев года и реализации задач за последние 6 месяцев. 2023 г., организованной Государственным банком Вьетнама 15 июля.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в конференции, посвященной реализации банковских задач за последние 6 месяцев 2023 года. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
По отчету, в первые 6 месяцев года Государственный банк Вьетнама твердо, гибко, активно, своевременно и эффективно управлял денежно-кредитной политикой, способствуя сдерживанию инфляции, стабилизации макроэкономики, а также поддержке и стимулированию роста. Госбанк 4 раза подряд снижал процентные ставки, со снижением на 0,5 - 2%/год.

Госбанк также управляет соответствующими кредитными решениями. По состоянию на 30 июня кредит для экономики достиг более 12,49 млн донгов, что на 4,73% больше, чем в 2022 году.

Выступая на конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь оценил позитивный и важный вклад Государственного банка и системы вьетнамских кредитных учреждений в результаты социально-экономического развития.

Премьер-министр также откровенно указал на ограничения и недостатки, которые необходимо преодолеть банковскому сектору, такие как: процентные ставки по кредитам по-прежнему высоки по сравнению со способностью экономики, сальдо кредита увеличилось низко, за 6 месяцев достигло всего 3,58%, погашение безнадежных долгов идет медленно...

В ближайшее время премьер-министр сообщил, что Правительство согласовало направление управления: «Приоритет должен быть направлен на устранение трудностей для производства и бизнеса, стимулирование потребления, особенно на рост, связанный с макроэкономической стабильностью, сдерживанием инфляции, контролем государственного долга, обеспечением основных балансов и уровня жизни людей».

Что касается основных задач и решений на последние 6 месяцев 2023 года и в ближайшее время, Премьер-министр поручил Госбанку реализовать проактивные, гибкие и своевременные решения по управлению денежно-кредитной политикой, эффективно устранять трудности для производства и бизнеса, способствовать росту связанных с макроэкономической стабильностью, контролем над инфляцией, сосредоточением внимания на управлении ростом непогашенных кредитов, направлении кредитного капитала в производственно-хозяйственную деятельность, приоритетных направлениях и драйверах роста, ускорении реализации кредитного пакета в размере 40 трлн донгов для поддержки процентных ставок и 120 трлн донгов на социальный жилищный кредит.

Премьер-министр также потребовал усилить инспекции и надзор, продвигать инновации и применение науки и техники в банковской деятельности, способствовать коммуникации.

По этому случаю вместе с Государственным банком Вьетнама и банковской отраслью премьер-министр призвал бизнес-сообщество приложить усилия, усерднее работать, повысить экономию средств, внедрять инновации в корпоративное управление, строить эффективные производственные и бизнес-планы, применять высокие технологии, продвигать цифровую трансформацию, разработать качественные продукты в направлении зеленого производства, зеленого роста, экономики замкнутого цикла, экологичности, удовлетворяя требования по расширению внутреннего и международного рынков.

Премьер-министр поручил министерствам, филиалам и местностям сопровождать и тесно координировать действия с Госбанком, кредитными учреждениями и бизнес-сообществом для устранения трудностей для производства и бизнеса.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top