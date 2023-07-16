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Премьер-министр: Сосредоточить кредитный капитал на производстве и бизнесе, содействовать росту
Госбанк также управляет соответствующими кредитными решениями. По состоянию на 30 июня кредит для экономики достиг более 12,49 млн донгов, что на 4,73% больше, чем в 2022 году.
Выступая на конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь оценил позитивный и важный вклад Государственного банка и системы вьетнамских кредитных учреждений в результаты социально-экономического развития.
Премьер-министр также откровенно указал на ограничения и недостатки, которые необходимо преодолеть банковскому сектору, такие как: процентные ставки по кредитам по-прежнему высоки по сравнению со способностью экономики, сальдо кредита увеличилось низко, за 6 месяцев достигло всего 3,58%, погашение безнадежных долгов идет медленно...
В ближайшее время премьер-министр сообщил, что Правительство согласовало направление управления: «Приоритет должен быть направлен на устранение трудностей для производства и бизнеса, стимулирование потребления, особенно на рост, связанный с макроэкономической стабильностью, сдерживанием инфляции, контролем государственного долга, обеспечением основных балансов и уровня жизни людей».
Что касается основных задач и решений на последние 6 месяцев 2023 года и в ближайшее время, Премьер-министр поручил Госбанку реализовать проактивные, гибкие и своевременные решения по управлению денежно-кредитной политикой, эффективно устранять трудности для производства и бизнеса, способствовать росту связанных с макроэкономической стабильностью, контролем над инфляцией, сосредоточением внимания на управлении ростом непогашенных кредитов, направлении кредитного капитала в производственно-хозяйственную деятельность, приоритетных направлениях и драйверах роста, ускорении реализации кредитного пакета в размере 40 трлн донгов для поддержки процентных ставок и 120 трлн донгов на социальный жилищный кредит.
Премьер-министр также потребовал усилить инспекции и надзор, продвигать инновации и применение науки и техники в банковской деятельности, способствовать коммуникации.
По этому случаю вместе с Государственным банком Вьетнама и банковской отраслью премьер-министр призвал бизнес-сообщество приложить усилия, усерднее работать, повысить экономию средств, внедрять инновации в корпоративное управление, строить эффективные производственные и бизнес-планы, применять высокие технологии, продвигать цифровую трансформацию, разработать качественные продукты в направлении зеленого производства, зеленого роста, экономики замкнутого цикла, экологичности, удовлетворяя требования по расширению внутреннего и международного рынков.
Премьер-министр поручил министерствам, филиалам и местностям сопровождать и тесно координировать действия с Госбанком, кредитными учреждениями и бизнес-сообществом для устранения трудностей для производства и бизнеса.