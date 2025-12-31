Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр: создание условий для самореализации, служения и развития молодёжи

30 декабря состоялось торжественное заседание I съезда делегатов Союза коммунистической молодёжи имени Хо Ши Мина Правительства на срок полномочий 2025–2030 годов под девизом: «Молодёжь Правительства гордится своей миссией, твёрдо следует за Партией, формирует великие устремления, сплочённа и выступает авангардом в науке, технологиях, инновациях и цифровой трансформации, уверенно вступая в новую эпоху».

В работе съезда принял участие и выступил с программной речью Премьер-министр Фам Минь Тьинь. В съезде участвовали 348 официальных делегатов, представляющих почти 200 тысяч членов и молодых людей из 51 первичной организации Союза, входящих в состав Союза молодёжи Правительства.

6 марта 2025 года Постоянный комитет Центрального комсомола принял решение о создании Союза коммунистической молодёжи имени Хо Ши Мина Правительства. Союз молодёжи Правительства является организацией, приравненной к провинциальному уровню, и непосредственно подчиняется Центральному комитету Союза коммунистической молодёжи имени Хо Ши Мина; в его состав входят 51 подчинённая организация.

Несмотря на недавнее создание и короткий период деятельности, Союз молодёжи Правительства быстро стабилизировал организационную структуру, комплексно развернул направления работы и добился ряда заметных результатов. В настоящее время организация объединяет около 190 тысяч членов и молодых работников, трудящихся в министерствах, ведомствах, государственных органах и на государственных предприятиях — это высококвалифицированные кадры с хорошей профессиональной подготовкой, играющие важную роль в системе государственного управления.

vna-potal-thu-tuong-du-dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-chinh-phu-lan-thu-nhat-8503893.jpg
Премьер-министр Фам Минь Тьинь вместе с делегатами принимает участие в I съезде делегатов Союза коммунистической молодёжи имени Хо Ши Мина Правительства (Фото: ВИА)

Съезд объявил решения о назначении руководящих должностей в Исполнительный комитет и Контрольно-ревизионную комиссию Союза молодёжи Правительства I созыва на срок полномочий 2025–2030 годов, а также о формировании делегации для участия в XIII всенациональном съезде Союза коммунистической молодёжи имени Хо Ши Мина. Товарищ Буй Хоанг Тунг был назначен на должность секретаря Союза молодёжи Правительства I созыва на срок 2025–2030 годов.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что каждый член Союза и каждый молодой человек не должен останавливаться на достигнутом, а обязан постоянно выходить за пределы собственных возможностей, покоряя новые вершины. Каждый молодой активист должен стать ядром инноваций, смело выдвигать новые инициативы, не уклоняться от сложных задач, быть готовым к испытаниям, сохранять страсть к делу и работать с полной отдачей.

Подчеркнув, что каждая организация Союза обязана создавать среду, в которой молодёжь может проявить себя, служить обществу и развиваться, — «чтобы ни один молодой талант не был забыт, ни одна ценная идея не была отвергнута и ни одно искреннее стремление не осталось без признания», — Премьер-министр потребовал от Союза молодёжи сосредоточиться на эффективной реализации трёх движений: изучение иностранных языков; освоение информационных технологий и цифровой трансформации; охрана окружающей среды, формирование светлой, зелёной, чистой и красивой жизненной среды.

Премьер-министр также потребовал от партийных комитетов всех уровней, органов власти, ведомств и учреждений продолжать уделять внимание воспитанию и поддержке молодых членов Союза, создавать условия для их всестороннего развития, оказывать доверие, поручать ответственные задачи, внедрять механизм целевых заказов, предоставлять возможности для самореализации, служения и профессионального становления молодёжи, а также последовательно и эффективно реализовывать Стратегию развития молодёжи Вьетнама на период 2021–2030 годов.

Утром того же дня, 30 декабря, на площади Бадинь в Ханое делегация участников I съезда Союза коммунистической молодёжи имени Хо Ши Мина Правительства на срок полномочий 2025–2030 годов возложила цветы и посетила Мавзолей Президента Хо Ши Мина.

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам идёт по верному пути, проактивно формируя рост на ближайшие 5–10 лет

Вьетнам идёт по верному пути, проактивно формируя рост на ближайшие 5–10 лет

По оценке статьи, ужесточение регулирования может вызвать краткосрочные трудности, но является необходимым условием для формирования справедливого и конкурентного рынка в долгосрочной перспективе.
ПОДРОБНЕЕ

Top