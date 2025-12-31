Премьер-министр: создание условий для самореализации, служения и развития молодёжи

В работе съезда принял участие и выступил с программной речью Премьер-министр Фам Минь Тьинь. В съезде участвовали 348 официальных делегатов, представляющих почти 200 тысяч членов и молодых людей из 51 первичной организации Союза, входящих в состав Союза молодёжи Правительства.

6 марта 2025 года Постоянный комитет Центрального комсомола принял решение о создании Союза коммунистической молодёжи имени Хо Ши Мина Правительства. Союз молодёжи Правительства является организацией, приравненной к провинциальному уровню, и непосредственно подчиняется Центральному комитету Союза коммунистической молодёжи имени Хо Ши Мина; в его состав входят 51 подчинённая организация.

Несмотря на недавнее создание и короткий период деятельности, Союз молодёжи Правительства быстро стабилизировал организационную структуру, комплексно развернул направления работы и добился ряда заметных результатов. В настоящее время организация объединяет около 190 тысяч членов и молодых работников, трудящихся в министерствах, ведомствах, государственных органах и на государственных предприятиях — это высококвалифицированные кадры с хорошей профессиональной подготовкой, играющие важную роль в системе государственного управления.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь вместе с делегатами принимает участие в I съезде делегатов Союза коммунистической молодёжи имени Хо Ши Мина Правительства (Фото: ВИА)

Съезд объявил решения о назначении руководящих должностей в Исполнительный комитет и Контрольно-ревизионную комиссию Союза молодёжи Правительства I созыва на срок полномочий 2025–2030 годов, а также о формировании делегации для участия в XIII всенациональном съезде Союза коммунистической молодёжи имени Хо Ши Мина. Товарищ Буй Хоанг Тунг был назначен на должность секретаря Союза молодёжи Правительства I созыва на срок 2025–2030 годов.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что каждый член Союза и каждый молодой человек не должен останавливаться на достигнутом, а обязан постоянно выходить за пределы собственных возможностей, покоряя новые вершины. Каждый молодой активист должен стать ядром инноваций, смело выдвигать новые инициативы, не уклоняться от сложных задач, быть готовым к испытаниям, сохранять страсть к делу и работать с полной отдачей.

Подчеркнув, что каждая организация Союза обязана создавать среду, в которой молодёжь может проявить себя, служить обществу и развиваться, — «чтобы ни один молодой талант не был забыт, ни одна ценная идея не была отвергнута и ни одно искреннее стремление не осталось без признания», — Премьер-министр потребовал от Союза молодёжи сосредоточиться на эффективной реализации трёх движений: изучение иностранных языков; освоение информационных технологий и цифровой трансформации; охрана окружающей среды, формирование светлой, зелёной, чистой и красивой жизненной среды.

Премьер-министр также потребовал от партийных комитетов всех уровней, органов власти, ведомств и учреждений продолжать уделять внимание воспитанию и поддержке молодых членов Союза, создавать условия для их всестороннего развития, оказывать доверие, поручать ответственные задачи, внедрять механизм целевых заказов, предоставлять возможности для самореализации, служения и профессионального становления молодёжи, а также последовательно и эффективно реализовывать Стратегию развития молодёжи Вьетнама на период 2021–2030 годов.

Утром того же дня, 30 декабря, на площади Бадинь в Ханое делегация участников I съезда Союза коммунистической молодёжи имени Хо Ши Мина Правительства на срок полномочий 2025–2030 годов возложила цветы и посетила Мавзолей Президента Хо Ши Мина.