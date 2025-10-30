НОВОСТИ
Премьер-министр Соединённого Королевства Великобритании провёл официальную церемонию приветствия и переговоры с Генсекретарём То Ламом
Во время переговоров премьер-министр Кир Стармер подчеркнул, что данный визит является важной вехой в деле укрепления традиционно дружественных отношений между двумя странами. Он отметил, что Вьетнам — это динамично развивающаяся экономика с высоким уровнем открытости, играющая всё более значимую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе и являющаяся одним из ключевых партнёров Великобритании в Юго-Восточной Азии и АТР.
В свою очередь, Генсекретарь То Лам подчеркнул, что Вьетнам придаёт большое значение традиционно дружественным отношениям и Стратегическому партнёрству с Великобританией, основанным на взаимном уважении, взаимной выгоде и устремлённым в будущее. Он заявил о готовности тесно сотрудничать с Великобританией с целью вывода двусторонних отношений на новый уровень по ключевым направлениям — политико-дипломатическому, оборонно-безопасностному, научно-техническому и цифровому, финансово-банковскому, образовательному, экологическому и в области борьбы с изменением климата, а также в сфере культуры и межчеловеческих обменов. Генсекретарь подчеркнул, что Вьетнам как член АСЕАН готов стать мостом и содействовать развитию сотрудничества между Великобританией и АСЕАН, выступая воротами для доступа Великобритании на рынок Юго-Восточной Азии.
Обсуждая состояние и перспективы вьетнамско-британского сотрудничества, Генсекретарь То Лам и премьер-министр Стармер высоко оценили позитивную динамику двусторонних отношений, особенно усилия по устранению существующих затруднений и поиску взаимоприемлемых решений в духе сотрудничества и во имя интересов народов обеих стран. Лидеры с удовлетворением отметили, что Вьетнам и Великобритания имеют схожие позиции по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, а также активно взаимодействуют и поддерживают друг друга на международных и региональных площадках.
Стороны подтвердили наличие значительного потенциала для сотрудничества на новом этапе, особенно в области «зелёной» и устойчивой трансформации экономики и энергетики, развития цифровой промышленности, подготовки высококвалифицированных кадров. Премьер-министр Киар Стармер выразил заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии двусторонних отношений, прежде всего в рамках Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Великобританией (UKVFTA) и Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транс-тихоокеанском партнёрстве (ВПСТТП). Он подчеркнул, что правительство Великобритании готово оказывать поддержку Вьетнаму в реализации обязательств по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (Net Zero), а также поощрять британские компании к наращиванию инвестиций и сотрудничества во Вьетнаме, подтвердив намерение содействовать Вьетнаму в осуществлении Партнёрства по справедливому энергетическому переходу (JETP). Обе стороны договорились о стремлении удвоить объём двусторонней торговли в ближайшей перспективе. Премьер-министр Великобритании выразил надежду на поддержку Вьетнамом сотрудничества в сфере электронной коммерции и финансовых услуг в рамках ВПСТТП.
В сфере обороны и безопасности стороны договорились о диверсификации форм взаимодействия, совместных усилиях по борьбе с незаконной миграцией и расширении сотрудничества в области обороны, включая участие в миротворческих операциях и подготовку кадров.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Было подчёркнуто значение поддержания мира и стабильности в регионе, обеспечения безопасности, свободы судоходства и пролётов, мирного урегулирования споров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Восточное море, в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).
По итогам переговоров лидеры двух стран приняли Совместное заявление о повышении уровня отношений между Вьетнамом и Великобританией до Всеобъемлющего стратегического партнёрства. В документе высоко оцениваются значительные достижения в развитии двусторонних отношений, подтверждаются основные принципы и определяются приоритетные направления углубления сотрудничества и укрепления традиционной дружбы и Всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – Великобритания во имя долгосрочных интересов народов двух стран, мира, стабильности и устойчивого развития в регионе и мире.
По этому случаю Министерство общественной безопасности Вьетнама и Министерство внутренних дел Великобритании подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в борьбе с международным мошенничеством, а также План по укреплению взаимодействия в сфере миграции.
Стороны подчеркнули, что подписание Совместного заявления о повышении уровня отношений до Всеобъемлющего стратегического партнёрства, а также соглашений о миграционном сотрудничестве и целого ряда документов в областях экономики, «зелёных» финансов, образования, здравоохранения, чистой и возобновляемой энергетики, межрегионального сотрудничества в ходе визита Генсекретаря имеет важнейшее значение и создаёт прочную основу для дальнейшего углубления двустороннего взаимодействия. Лидеры договорились о тесной координации действий по реализации нового формата партнёрства.
По случаю встречи Генсекретарь То Лам передал премьер-министру Киру Стармеру и руководству Великобритании тёплые пожелания и приветствия высшего руководства Партии и государства Вьетнама. Генсекретарь пригласил премьер-министра Киара Стармера с ответным визитом во Вьетнам в ближайшее время. Премьер-министр Киар Стармер с благодарностью принял приглашение.