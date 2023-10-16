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Премьер-министр советует провинцию Чавинь совершать прорывы, основанные на пяти столпах

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел 15 октября рабочую встречу с постоянным бюро парткома провинции Чавинь, на которой потребовал от провинции дельты Меконга стремиться к прорывному и устойчивому развитию, основанному на пяти столпах.
  Рабочая встреча премьер-министра Фам Минь Тьиня (стоит слева) с Постоянным бюро парткома провинции Чавинь 15 октября. Фото: ВИA  
На рабочей встрече, состоявшейся в рамках рабочего визита премьер-министра в регион дельты Меконга, секретарь провинциального парткома Нго Чи Кыонг сообщил, что в 2023 году социально-экономическая ситуация в регионе продолжает восстанавливаться и развиваться.

За девять месяцев валовой региональный внутренний продукт (ВРВП) увеличился на 8,51%, заняв второе место среди 13 населенных пунктов дельты Меконга и 11-е место среди 63 населенных пунктов страны. Стоимость промышленного производства достигла 26,63 трлн. донгов (более 1 млрд. долл. США), увеличившись на 12,48%; сельскохозяйственная, лесная и рыбная - почти 21,8 млрд. донгов, увеличившись на 2,04%; общий доход от розничной продажи товаров и услуг - почти 41,9 трлн. донгов, увеличившись на 21,23%.

Восемь из девяти уездов провинции Чавинь завершили строительство сельских районов нового типа, а 85 общин были признаны сельскими районами нового типа. Также активизировались инвестиции: общий объем инвестиций в общество составил 22,1 трлн. донгов, увеличившись на 14,15%, а освоенный капитал достиг 52,54%.

Нго Чи Кыонг также отметил улучшения в культурной и социальной сферах, здравоохранении, социальном обеспечении, снижении уровня бедности, а также гарантированную политическую безопасность, общественный порядок и безопасность, а также сохранение внимания к построению партии и политической системы.

Высоко оценив усилия и достижения провинции Чавинь, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул ее преимущества: стратегическое положение с точки зрения экономики, обороны и безопасности, 65-километровая береговая линия, делающая провинцию ключевой в развитии морской экономики, плодородная почва, биологическое разнообразие, благоприятные условия для развития возобновляемых источников энергии, преимущества туризма, а также наличие молодой и многочисленной рабочей силы.

Он также указал на некоторые трудности и вызовы, требующие решения, такие как неиспользованный экономический потенциал, малая экономика, неразвитая транспортная инфраструктура, воздействие изменения климата.

Премьер-министр потребовал от провинции приложить больше усилий и решимости, обновить мышление и методологию реализации, чтобы обеспечить прорывное и устойчивое развитие на основе пяти столпов - развития высокотехнологичного сельского хозяйства, морской экономики, переработки сельскохозяйственной продукции и возобновляемых источников энергии, «зеленого» роста, цифровой трансформации, инноваций и высококачественных человеческих ресурсов, а также комплексной и современной технической, социальной и городской инфраструктуры.

Для этого ей необходимо оптимизировать потенциал и преимущества, эффективно связываться с экономическими центрами, извлекать выгоду из навигационных маршрутов, задействовать людские ресурсы и культурно-исторические традиции, развивать культурный аспект наравне с экономикой, обеспечивать социальную безопасность и защищать окружающую среду.

В частности, глава правительства отметил, что провинция должна инвестировать усилия в три стратегических прорыва: дорожную,водную и сельскохозяйственную инфраструктуры; инновации и стартапы, особенно в такие развивающиеся области, как цифровая трансформация, зеленый переход, циркулярная экономика, экономика совместного использования и борьба с изменением климата; конкурентоспособность провинции, административная реформа и выполнение общественных работ.

Он также призвал провинцию Чавинь укрепить три драйвера роста (инвестиции, потребление, экспорт), использовать внутренний и внешний рынки, ускорить выделение государственных инвестиций и устранить «узкие места» для стимулирования производства и деловой активности.

ВИА/ИЖВ

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