Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо завершил официальный визит во Вьетнам

Премьер-министр Ле Минь Хынг и премьер-министр Словакии Роберт Фицо председательствуют на брифинге для прессы.



В ходе официального визита во Вьетнам Премьер-министр Роберт Фицо посетил Мавзолей Хо Ши Мин, возложил венок к Мемориалу павших героев на улице Бакшон в Ханое.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам принял Премьер-министра Словакии Роберта Фицо; вместе с ним принял участие в программе Дружеского концерта «Вьетнам – Словакия». Премьер-министр Ле Минь Хынг провёл церемонию привествия и переговоры с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо; совместно стороны стали свидетелями обмена шестью документами о сотрудничестве между министерствами, ведомствами, учреждениями и местными органами двух стран.

По этому случаю главы правительств двух стран встретились с представителями прессы и объявили о принятии Совместного заявления о повышении уровня отношений между Вьетнамом и Словакией до стратегического партнёрства. Премьер-министры также приняли участие и выступили на Словацко-вьетнамском бизнес-форуме.

На встречах и переговорах руководство Вьетнама тепло приветствовало визит Премьер-министра Роберта Фицо, высоко оценив его значение; было подчеркнуто, что это первый визит иностранного лидера во Вьетнам сразу после избрания Национальным собранием Вьетнама новых высших руководителей государства, правительства и парламента. Визит стал свидетельством искренних чувств и высокого уважения правительства и народа Словакии к традиционным дружественным отношениям между двумя странами, а также важной вехой, открывающей новый, более стабильный и содержательный этап в развитии двусторонних связей.

Руководство Вьетнама выразило удовлетворение тем, что стороны официально повысили уровень отношений до «Стратегического партнёрства», что отражает высокий уровень политического доверия между двумя странами.

Выразив радость и волнение в связи с возвращением во Вьетнам, Премьер-министр Роберт Фицо поблагодарил за тёплый и торжественный приём, а также за добрые чувства, оказанные ему и делегации руководством и народом Вьетнама. Он отметил, что испытывает особые чувства к стране и народу Вьетнама, всегда высоко ценит героический вьетнамский народ в борьбе за национальное освобождение, а также динамичное развитие Вьетнама в социально-экономической сфере и международной интеграции, особенно правильную внешнюю политику страны в условиях сложной и быстро меняющейся мировой обстановки.

Стороны договорились тесно координировать действия для оперативной реализации достигнутых договорённостей, особенно в прорывных сферах, таких как экономика и торговля, наука и технологии, оборона и безопасность, промышленность, возобновляемая энергетика, туризм, высокотехнологичное сельское хозяйство и искусственный интеллект.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, подчеркнув важность соблюдения международного права, уважения Устава ООН и основных принципов международных отношений, содействия мирному урегулированию споров на основе диалога, сотрудничества и взаимного уважения, тем самым внося вклад в поддержание мира и стабильности, создание благоприятных условий для устойчивого развития и процветания государств.

Стороны особо отметили важную роль народной дипломатии, рассматривая её как прочную основу и важный двигатель укрепления взаимопонимания, развития традиционной дружбы и углубления всестороннего сотрудничества между двумя странами.