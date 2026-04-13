Премьер-министр Словакии начинает официальный визит во Вьетнам

В международном аэропорту Нойбай его встретили Министр, Заведующий Канцелярией Правительства Данг Суан Фонг, заместитель Министра иностранных дел Нго Ле Ван и Посол Вьетнама в Словакии Фам Чыонг Зянг.

Роберта Фицо сопровождают ряд высокопоставленных словацких должностных лиц, в том числе заместитель Премьер-министра, Министр обороны Роберт Калиняк, заместитель Премьер-министра, Министр экономики Дениса Сакова, Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, Министр сельского хозяйства и развития сельских районов Рихард Такач, Министр финансов Ладислав Каменицкий и Министр культуры Мартина Шимковичова, а также другие официальные лица.

Премьер-министр Роберт Фицо, неизменно выступающий за укрепление двусторонних отношений, внес значительный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами. Ранее он уже совершал официальные визиты во Вьетнам в 2008 и 2016 годах.

По словам Посла Фам Чыонг Зянга, нынешний визит стал первым визитом главы иностранного правительства после завершения во Вьетнаме реорганизации государственного аппарата по итогам XIV съезда Партии. Он проходит также в то время, когда две страны отмечают более 75 лет дипломатических отношений, установленных в 1950 году. Визит открывает новые возможности для более предметного сотрудничества после предыдущих контактов на высоком уровне, исходя из необходимости укрепления взаимодействия и высокого уровня политического доверия между двумя сторонами.

В повестке переговоров - вопросы повышения уровня двусторонних отношений, укрепления политического доверия и продвижения сотрудничества в таких сферах, как торговля и инвестиции, оборона и безопасность, наука и технологии, возобновляемая и атомная энергетика, культура, туризм, образование, труд, зеленый и цифровой переход, а также цифровая трансформация.

Стороны также обсудят координацию действий в рамках многосторонних механизмов и урегулирование региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, с акцентом на сотрудничество АСЕАН–ЕС.