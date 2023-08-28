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Премьер-министр Сингапура прогуливается по улицам Ханоя, пробуя местную кухню

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун попробовал ханойскую кухню и прогулялся по пешеходным улицам вокруг озера Хоанкием в самом центре столицы вечером 27 августа сразу по прибытии.
  Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун посетил мост Тхехук. Фото: ВИA  
Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун попробовал ханойскую кухню и прогулялся по пешеходным улицам вокруг озера Хоанкием в самом центре столицы вечером 27 августа сразу по прибытии.

Премьер-министр Ли Сяньлун находится во Вьетнаме с официальным визитом по приглашению своего вьетнамского коллеги Фам Минь Тьиня.

Во время своей прогулки сингапурский лидер посетил и воскурил благовония в храме Нгокшон - одной из самых известных достопримечательностей Ханоя.

Сразу по прибытии премьер-министр Ли опубликовал на своей личной странице в Facebook сообщение: «Синь чао из Ханоя! Я нахожусь во Вьетнаме с официальным визитом по приглашению премьер-министра Фам Минь Тьиня».

«В этом году отмечается 50-летие установления дипломатических отношений между нашими двумя странами и 10-летие сингапурско-вьетнамского стратегического партнерства. Помимо дипломатических отношений, сингапурцев и вьетнамцев также объединяет много общих интересов, таких как любовь к хорошей еде», - поделился он.

Это уже пятый визит сингапурского лидера во Вьетнам, что свидетельствует о близости и сплоченности отношений между двумя странами.

ВИА/ИЖВ

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