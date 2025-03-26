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НОВОСТИ

Премьер-министр Сингапура прибыл в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг и его супруга прибыли в Ханой 25 марта днем, начав двухдневный официальный визит во Вьетнам.
  Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг (слева) и его супруга (в центре) прибыли в Ханой 25 марта днем, начав двухдневный официальный визит во Вьетнам. Фото: vietnamnet  
В международном аэропорту Нойбай его и сопровождающих встретили министр науки и технологий Нгуен Мань Хунг, заместитель министра иностранных дел Нгуен Мань Кыонг, посол Вьетнама в Сингапуре Чан Фыок Ань.

Официальный визит премьер-министра Лоуренса Вонга во Вьетнам проходит в то время, когда две страны работают над реализацией потенциала сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства, которое было усовершенствовано во время недавнего визита в Сингапур генерального секретаря ЦК КПВ То Лама.

По словам посла Вьетнама в Сингапуре Чан Фыок Аня, поскольку он проходит чуть более чем через неделю после поездки генерального секретаря ЦК КПВ Вьетнама То Лама в Сингапур, он является шагом на пути реализации соглашений, достигнутых высокопоставленными лидерами двух стран во время визита То Лама.

Посол Сингапура во Вьетнаме Джая Ратнам сказал, что главным итогом визита лидера вьетнамской партии в Сингапур стало подтверждение коллективной приверженности стран укреплению двустороннего сотрудничества. Программа Лоуренса Вонга в Ханое отражает эту цель – показать, как Вьетнам и Сингапур могут укрепить свои дружеские связи, чтобы вместе пережить шторм, повысить свою самодостаточность и стать еще сильнее в условиях нынешней глобальной напряженности.

ВИА/ИЖВ

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