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Премьер-министр Сингапура прибыл в Ханой, начав официальный визит во Вьетнам
Официальный визит премьер-министра Лоуренса Вонга во Вьетнам проходит в то время, когда две страны работают над реализацией потенциала сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства, которое было усовершенствовано во время недавнего визита в Сингапур генерального секретаря ЦК КПВ То Лама.
По словам посла Вьетнама в Сингапуре Чан Фыок Аня, поскольку он проходит чуть более чем через неделю после поездки генерального секретаря ЦК КПВ Вьетнама То Лама в Сингапур, он является шагом на пути реализации соглашений, достигнутых высокопоставленными лидерами двух стран во время визита То Лама.
Посол Сингапура во Вьетнаме Джая Ратнам сказал, что главным итогом визита лидера вьетнамской партии в Сингапур стало подтверждение коллективной приверженности стран укреплению двустороннего сотрудничества. Программа Лоуренса Вонга в Ханое отражает эту цель – показать, как Вьетнам и Сингапур могут укрепить свои дружеские связи, чтобы вместе пережить шторм, повысить свою самодостаточность и стать еще сильнее в условиях нынешней глобальной напряженности.