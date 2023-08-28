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НОВОСТИ

Премьер-министр Сингапура начинает официальный визит во Вьетнам

27 августа премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун с делегацией прибыл в Ханой, начав трехдневный официальный визит во Вьетнам по приглашению своего коллеги Фам Минь Тьиня.
  Премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна встречают в международном аэропорту Нойбай в Ханое. Фото: ВИA  
27 августа премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун с делегацией прибыл в Ханой, начав трехдневный официальный визит во Вьетнам по приглашению своего коллеги Фам Минь Тьиня.

Премьер-министра Ли Сяньлуна и его сопровождающих в аэропорту встречали министр труда, инвалидов войны и социального обеспечения Дао Нгок Зунг, заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет, посол Вьетнама в Сингапуре Май Фыок Зунг и посол Сингапура во Вьетнаме Джая Ратнам.

Премьер-министра Сингапура сопровождают его супруга Хо Чин, министр иностранных дел Вивиан Балакришнан, министр образования Чан Чун Синг и министр по трудовым ресурсам и второй министр торговли и промышленности Тан Си Ленг.

Это уже пятый визит Ли Сяньлуна во Вьетнам в качестве премьер-министра Сингапура, что свидетельствует о близости и сплоченности отношений между двумя странами.

Он также входит в число широкого спектра мероприятий, проводимых в рамках празднования 50-летия установления двусторонних дипломатических отношений и 10-летия стратегического партнерства. Ожидается, что по этому случаю Ли примет участие во многих важных мероприятиях и событиях.

ВИА/ИЖВ

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