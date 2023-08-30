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Премьер-министр Сингапура завершает свой официальный визит во Вьетнам

Вечером 29 августа премьер-министр Ли Сяньлун с супругой и делегация Сингапура покинули Ханой, успешно завершив свой официальный визит во Вьетнам с 27 по 29 августа 2023 года по приглашению премьер-министра Фам Минь Тьиня.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Премьер-министр Ли Сяньлун. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
Во время визита Ли Сяньлун посетил Мавзолей Хо Ши Мина, провел встречи с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, президентом Во Ван Тхыонгом; присутствовал на официальной церемонии встречи и переговорах, был свидетелем церемонии подписания документов о сотрудничестве между двумя странами, присутствовал на официальном приеме у Премьер-министра Фам Минь Тьиня; имел встречу с Председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ.

Визит Ли Сяньлуна прошел по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Сингапуром (1973-2023 гг.) и 10-летия создания Стратегического Партнерства.

Обе стороны приветствовали содействие обменам и контактам на высоком уровне на всех уровнях по каналам Партии, государства, правительства и Национального собрания; эффективную реализацию механизмов двустороннего сотрудничества, особенно Министерский механизм по соединению двух экономик; расширение зон VSIP – символ успешного экономического сотрудничества двух стран; укрепление сотрудничества в области образования и обучения и обмен между людьми, особенно между молодыми поколениями двух стран.

Помимо традиционных областей сотрудничества, два лидера также договорились развивать сотрудничество в новых областях, включая инновации, чистую энергетику, справедливый энергетический переход, цифровую трансформацию, а также обмен инновационными талантами.

По этому случаю Вьетнам и Сингапур подписали 7 документов о сотрудничестве.

Также в рамках визита Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Премьер-министр Ли Сяньлун с супругами посетили Конференцию по содействию реализации проектов инвестиционного сотрудничества между Вьетнамом и Сингапуром,; познакомились со студентами Ханойского государственного университета, имели встречу и диалог с типичными молодыми лидерами Вьетнама и Сингапура.

В Ханое Ли Сяньлун наслаждался ханойской кухней и прогуливался в пешеходной зоне вокруг озера Хоанкием. Супруги премьер-министров Вьетнама и Сингапура посетили кооператив Vụn Art, мастерскую по созданию людьми с ограниченными возможностями лоскутных картин.

ИЖВ/ВИА

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