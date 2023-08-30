НОВОСТИ
Премьер-министр Сингапура завершает свой официальный визит во Вьетнам
Визит Ли Сяньлуна прошел по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Сингапуром (1973-2023 гг.) и 10-летия создания Стратегического Партнерства.
Обе стороны приветствовали содействие обменам и контактам на высоком уровне на всех уровнях по каналам Партии, государства, правительства и Национального собрания; эффективную реализацию механизмов двустороннего сотрудничества, особенно Министерский механизм по соединению двух экономик; расширение зон VSIP – символ успешного экономического сотрудничества двух стран; укрепление сотрудничества в области образования и обучения и обмен между людьми, особенно между молодыми поколениями двух стран.
Помимо традиционных областей сотрудничества, два лидера также договорились развивать сотрудничество в новых областях, включая инновации, чистую энергетику, справедливый энергетический переход, цифровую трансформацию, а также обмен инновационными талантами.
По этому случаю Вьетнам и Сингапур подписали 7 документов о сотрудничестве.
Также в рамках визита Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Премьер-министр Ли Сяньлун с супругами посетили Конференцию по содействию реализации проектов инвестиционного сотрудничества между Вьетнамом и Сингапуром,; познакомились со студентами Ханойского государственного университета, имели встречу и диалог с типичными молодыми лидерами Вьетнама и Сингапура.
В Ханое Ли Сяньлун наслаждался ханойской кухней и прогуливался в пешеходной зоне вокруг озера Хоанкием. Супруги премьер-министров Вьетнама и Сингапура посетили кооператив Vụn Art, мастерскую по созданию людьми с ограниченными возможностями лоскутных картин.