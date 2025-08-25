Премьер-министр руководит подготовкой в провинции Нгеан к приближению тайфуна "Каджики"

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предупредил, что усиливающийся тайфун может вызвать проливные дожди, внезапные наводнения, оползни и широкомасштабные наводнения, создавая угрозу для горных, низменных и прибрежных районов.



Он призвал к решительным действиям, призвав министерства, ведомства и местные власти заблаговременно подготовиться и внимательно следить за траекторией шторма, прежде чем он обрушится на сушу. Он призвал мобилизовать силы и ресурсы, разработать подробные планы эвакуации и уделять первостепенное внимание безопасности людей, а затем защитить имущество и обеспечить быстрое и эффективное реагирование.

Премьер-министр обозначил неотложные шаги, в том числе переселение жителей из районов, подверженных наводнениям, оползням, приливным волнам и размыванию берегов рек, в более безопасные зоны. Властям было поручено обеспечить безопасность судов, направляя тех, кто находится в зонах повышенного риска, в безопасное место и не давая другим подвергаться опасности.



Министерствам, ведомствам и местным властям было настоятельно рекомендовано строго следовать указаниям Секретариата Центрального партийного комитета и срочным депешам премьер-министра.



Они должны принимать своевременные меры для защиты производства, активно развертывать силы и оборудование, готовые к спасательным операциям в случае возникновения инцидентов, сказал он, добавив, что провинции должны создать передовые командные пункты, действующие по всему побережью, и привести все в состояние повышенной готовности для реагирования на шторм.



Сразу после встречи премьер-министр отправился в квартал Кыало в провинции Нгеан, чтобы лично проинспектировать защиту от ураганов.