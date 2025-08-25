Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр руководит подготовкой в провинции Нгеан к приближению тайфуна "Каджики"

Вечером 24 августа премьер-министр Фам Минь Тьинь провел в центральной провинции Нгеан конференцию по координации подготовки к предстоящему тайфуну "Каджики", пятому шторму, который обрушится на Восточное море в этом году, поскольку власти готовятся к его потенциальным последствиям.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предупредил, что усиливающийся тайфун может вызвать проливные дожди, внезапные наводнения, оползни и широкомасштабные наводнения, создавая угрозу для горных, низменных и прибрежных районов.

Он призвал к решительным действиям, призвав министерства, ведомства и местные власти заблаговременно подготовиться и внимательно следить за траекторией шторма, прежде чем он обрушится на сушу. Он призвал мобилизовать силы и ресурсы, разработать подробные планы эвакуации и уделять первостепенное внимание безопасности людей, а затем защитить имущество и обеспечить быстрое и эффективное реагирование.

Премьер-министр обозначил неотложные шаги, в том числе переселение жителей из районов, подверженных наводнениям, оползням, приливным волнам и размыванию берегов рек, в более безопасные зоны. Властям было поручено обеспечить безопасность судов, направляя тех, кто находится в зонах повышенного риска, в безопасное место и не давая другим подвергаться опасности.

Министерствам, ведомствам и местным властям было настоятельно рекомендовано строго следовать указаниям Секретариата Центрального партийного комитета и срочным депешам премьер-министра.

Они должны принимать своевременные меры для защиты производства, активно развертывать силы и оборудование, готовые к спасательным операциям в случае возникновения инцидентов, сказал он, добавив, что провинции должны создать передовые командные пункты, действующие по всему побережью, и привести все в состояние повышенной готовности для реагирования на шторм.

Сразу после встречи премьер-министр отправился в квартал Кыало в провинции Нгеан, чтобы лично проинспектировать защиту от ураганов.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Колонна танков Т-90 на репетиции парада

Колонна танков Т-90 на репетиции парада

В 20:00 24 августа на площади Ба Динь в Ханое состоялась вторая генеральная репетиция военного парада, посвящённого 80-летию успешной Августовской революции и Дню независимости, который отмечается 2 сентября. В мероприятии приняли участие современные образцы вооружений и военной техники Вьетнама, среди которых особое внимание привлекла колонна танков Т-90 - одних из самых современных танков в мире.
ПОДРОБНЕЕ

Top