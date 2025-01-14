Премьер-министр России прибыл в Ханой, начав двухдневный официальный визит во Вьетнам

Премьер-министр России Михаил Владимирович Мишустин (в) прибывает в Ханой ранним утром 14 января, начиная свой двухдневный официальный визит во Вьетнам по приглашению премьер-министра Фам Минь Чиня. Фото: ВИА

В международном аэропорту Нойбай российскую делегацию встретили министр – заведующий канцелярией правительства Чан Ван Шон, заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг, посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой и посол России во Вьетнаме Бездетко Геннадий Степанович.

Премьер-министра Мишустина сопровождают заместитель председателя правительства Оверчук Алексей Логвинович, заместитель председателя правительства Чернышенко Дмитрий Николаевич, который также является председателем российского подкомитета Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также ряд министров и официальных лиц.

Это первый визит премьер-министра Мишустина во Вьетнам, направленный на укрепление вьетнамско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства и подготовку к важным мероприятиям в двусторонних отношениях в этом году.

Это свидетельствует о том, что обе страны дорожат традиционной дружбой и привержены дальнейшему укреплению и расширению Всеобъемлющего стратегического партнерства. Россия признает Вьетнам надежным партнером и важным приоритетом в своей политике «Взгляд на Восток», а Вьетнам неизменно рассматривает Россию в качестве одного из главных приоритетов своей внешней политики.

Поездка подтверждает твердую приверженность обеих сторон поддержанию и развитию всеобъемлющего стратегического партнерства, делая его более интенсивным, содержательным и эффективным. Она также предоставит возможность российским и вьетнамским лидерам обсудить и достичь консенсуса по важным вопросам, наметить будущие стратегические ориентиры и четко определить ключевые области сотрудничества, охватывающие как экономику, торговлю, энергетику и науку и технологии, так и образование, культуру и оборону-безопасность.

Стороны рассмотрят существующие препятствия для двустороннего сотрудничества и прогресс в реализации ключевых совместных проектов в энергетике, промышленности и других областях. Они также наметят решения для расширения сотрудничества в потенциальных областях, создавая импульс для дальнейшего развития двусторонних отношений.