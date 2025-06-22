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Премьер-министр: Революционная пресса должна всегда оставаться честным, объективным голосом, отражающим многогранную и всестороннюю картину жизни

Вечером 21 июня член Политбюро, Премьер-министр Фам Минь Тьинь вручил Премию А – высшую награду 19-го Национального журналистского конкурса 2024 года и от имени руководства КПВ и Государства выступил с речью на церемонии награждения лауреатов конкурса.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и глава Отдела ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и массовой мовилизацийи Нгуен Чонг Нгиа вручили награду представителю группы авторов электронной газеты VietnamPlus (Ассоциация журналистов ВИА). Фото: ВИА  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Партия, Государство и народ всегда возлагают доверие на Революционную прессу Вьетнама, ожидая, что она, продолжая славные традиции, с "светлым сердцем, чистой душой и острым пером" достойно выполнит свою миссию, внесёт вклад в дело построения, развития страны и защиты социалистического Отечества Вьетнама.

Глава Правительства отметил, что на протяжении 100 лет славной истории представители прессы всегда глубоко осознавали, сохраняли в сердце и следовали заветам великого Президента Хо Ши Мина: «Журналист – это тоже революционный боец. Перо и бумага — это его острое оружие» и «Ваше перо — тоже острое оружие в борьбе за справедливость, против зла».

Он подтвердил: пресса играет ведущую роль в предоставлении точной, своевременной информации, обладает функцией критического анализа, ориентирует общественное мнение, создаёт общественный консенсус; способствует укреплению великого единства всего народа и укреплению доверия народа к руководству Партии и Государства. Пресса активно участвует в защите идеологической платформы Партии, борется с ложными, враждебными взглядами; разоблачает коррупцию, расточительство и негативные явления. Пресса широко распространяет гуманистические ценности, дух доброты, идеалы, цели, мечты, рассказывает о многих ярких, передовых примерах, способствует повышению уровня образования народа, формированию правильных взглядов, ценностей и моральных норм, живо и глубоко отражает образ Вьетнама и вьетнамцев, тем самым повышая авторитет страны на международной арене.

19-й Национальный журналистский конкурс под девизом «Сталь в перо, огонь в сердце» вновь подтвердил мощное развитие Революционной прессы Вьетнама как в количественном, так и в качественном отношении — с множеством креативных, технологически современных продуктов, эффективно охватывающих аудиторию. Конкурс остаётся авторитетной наградой и важной профессиональной платформой, способствующей повышению профессионального уровня и разжиганию «огня профессии» среди представителей прессы.

Премьер-министр отметил, что в процессе сильного развития страны Революционная пресса играет особо важную роль: создаёт мотивацию, вдохновляет, пробуждает стремление к развитию, формирует великие ценности, стремление к построению могущественного, процветающего и добросердечного Вьетнама. Эта жажда должна быть широко распространена среди всех слоёв общества, чтобы превратиться в волю, решимость и конкретные действия.

«Это – высокая ответственность, повеление времени, голос сердца, совести и достоинства вьетнамского народа, обращённый к журналистскому сообществу» – подчеркнул Премьер-министр.

Он отметил, что Революционная пресса должна быть открытой, искренней платформой, где народ может выражать свои мысли, чаяния, участвовать в общественном контроле и критике, чтобы голос народа был услышан и принят во внимание, способствуя построению чистой, сильной политической системы, укреплению общественного согласия и доверия.

Премьер-министр выразил надежду, что каждый журналист, каждый работник прессы всегда будет готов к самоотверженному вкладу во имя Родины и народа, будет един в стремлении идти вместе с нацией, преодолевая все трудности и испытания на пути построения богатого народа, сильной страны, демократического, справедливого и цивилизованного общества, уверенно двигаясь вперёд на пути обновления, интеграции и развития, стоя вровень с великими державами мира — как и завещал Президент Хо Ши Мин.

ИЖВ/ВИА

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