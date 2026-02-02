Премьер-министр: реализация Резолюции № 79 будет способствовать двузначным темпам роста в предстоящий период

Премьер-министр Фам Минь Тьинь: реализация Резолюции № 79 будет способствовать двузначным темпам роста в предстоящий период. Фото: ВИA

1 февраля Национальный руководящий комитет по реализации Резолюции № 79-NQ/TW Политбюро о развитии государственного сектора экономики (далее — Руководящий комитет) провёл первое заседание. Подводя итоги заседания, Премьер-министр Фам Минь Тьинь, глава Руководящего комитета, подчеркнул, что министерствам, ведомствам и местным органам власти необходимо гибко, проактивно и с учётом конкретной ситуации реализовывать Резолюцию № 79, внося вклад в достижение двузначных темпов экономического роста в 2026 году и в последующий период.



На первом заседании Руководящий комитет сосредоточился на обсуждении и выработке предложений по следующим документам: проект резолюции Правительства об утверждении Плана действий Правительства по реализации Резолюции № 79-NQ/TW; проект резолюции Национального собрания о ряде специальных и особых механизмов и политик развития государственного сектора экономики; проект Регламента деятельности Руководящего комитета, с тем чтобы обеспечить его практичность, результативность и избежать формализма.



Завершая заседание, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил ярко выраженный дух обновления в реализации партийных резолюций, подчеркнув необходимость обеспечения их своевременности, эффективности и практической направленности. По его словам, правильные руководящие принципы должны реализовываться быстро и последовательно, с ориентацией на результат как главный критерий, при котором народ является реальным бенефициаром, а страна — устойчиво развивается.



Поручив Аппарату Правительства обобщить высказанные мнения и доработать проект итогового уведомления по результатам заседания, Премьер-министр также распорядился, чтобы Правительственный электронный портал, Национальный правовой портал и электронный портал Министерства финансов опубликовали проекты резолюции Правительства о Плане действий по реализации Резолюции № 79-NQ/TW, а также проект резолюции Национального собрания о ряде специальных и особых механизмов и политик развития государственного сектора экономики для сбора мнений населения, экспертов и практиков.

Участники первого заседания Руководящего комитета по развитию государственного сектора экономики. (Фото: ВИА)

Премьер-министр подчеркнул, что разработка резолюций Национального собрания и Правительства по реализации Резолюции № 79 должна соответствовать требованиям “пяти направлений трансформации” государственных ресурсов: оптимизации; интеллектуализации управления; гармонизации интересов государства, народа и бизнеса; гармонизации между реализацией Резолюции № 68 о развитии частного сектора экономики и Резолюции № 79 о развитии государственного сектора экономики, а также рациональному сочетанию государственных и частных ресурсов; экологизации ресурсов; цифровизации ресурсов.



Глава Правительства потребовал, чтобы резолюция об утверждении Программы действий Правительства разрабатывалась с высокой решимостью, большими усилиями и решительными, эффективными действиями; с чётким определением приоритетов и ключевых направлений, принципом “доводить каждое дело до конца”; с распределением обязанностей по принципу “шести чёткостей”: чётко определённые ответственные лица, задачи, сроки, ответственность, полномочия и конечный продукт — строго в рамках компетенции.



Премьер-министр особо отметил, что при разработке резолюции Национального собрания необходимо в полной мере институционализировать курс и установки Партии, прежде всего пять руководящих позиций в отношении государственного сектора экономики, закреплённых в Резолюции № 79; обеспечить эффективное использование девяти составляющих государственного сектора экономики, повышение добавленной стоимости, соблюдение рыночных законов, сокращение административного вмешательства и надлежащее урегулирование отношений между рынком, государством и обществом.



Премьер-министр указал на необходимость тщательного пересмотра политических ориентиров, содержащихся в Резолюции № 79, с целью выработки специальных и особых механизмов и политик, отличающихся от действующих норм законодательства или ещё не урегулированных правом, для включения в проект резолюции Национального собрания и оперативного решения неотложных, пилотных задач. Одновременно следует предложить поэтапное внесение изменений и дополнений в действующее законодательство по вопросам, которые уже созрели и являются очевидными, в рамках общей системы законодательства.



Поручая конкретные задачи, Премьер-министр возложил на Министерство финансов обязанность обобщить высказанные мнения и в срочном порядке доработать проекты документов для представления Правительству, завершив эту работу в феврале 2026 года; изучить вопросы обновления и совершенствования модели органа, представляющего собственника, а также реструктуризации государственных экономических групп и корпораций; продолжить совершенствование налоговой политики, сборов и пошлин.



Министерству сельского хозяйства и окружающей среды поручено продолжить пересмотр и подготовку предложений по внесению изменений и дополнений в соответствующие законы, прежде всего в законодательство о земле, охране окружающей среды и устойчивом использовании природных ресурсов. Министерству строительства — пересмотреть и доработать правовые нормы, регулирующие управление, освоение и использование подземного пространства, а также жилищную политику.



Министерству внутренних дел поручено разработать механизм найма, отбора и назначения директоров и генеральных директоров в предприятиях, а также институционализировать ряд новых решений в отношении государственных учреждений, включая предоставление учреждениям с автономией не ниже уровня покрытия текущих расходов права на самостоятельность в организационной структуре, оплате труда, вознаграждениях и льготах, а также в найме и использовании персонала по результатам деятельности, аналогично предприятиям со 100-процентным государственным уставным капиталом.



Министерству обороны, Министерству общественной безопасности, а также другим министерствам, ведомствам и местным органам власти в соответствии с их функциями и полномочиями поручено пересмотреть задачи и решения, предусмотренные Резолюцией № 79, и предложить меры по совершенствованию правового регулирования и эффективной организации её реализации.



В заключение Премьер-министр подчеркнул, что институционализация и реализация Резолюции № 79 должны осуществляться гибко, проактивно и с учётом реальной ситуации, в рамках функций, задач и полномочий каждого органа, подразделения и региона, внося вклад в достижение двузначных темпов экономического роста в 2026 году и в последующие годы.