Премьер-министр рассказал о построении независимой, самодостаточной экономики в Гарвардской школе Кеннеди

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает с докладом в Гарвардской школе Кеннеди. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил с докладом о построении независимой, самодостаточной экономики, связанной с обширной, эффективной и практической международной интеграцией во Вьетнаме, во время своего визита в Гарвардскую школу Кеннеди в Кембридже, штат Массачусетс, 14 мая (по американскому времени) во время своего рабочего визита в США.

В своем выступлении премьер-министр Тьинь подчеркнул важность независимости, изложенную в Декларации независимости США: «Все люди созданы равными и наделены их Творцом определёнными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью», дух которых нашел отражение в Декларации независимости Вьетнама, написанной покойным президентом Хо Ши Мином.

Вьетнамский отец-основатель с самого начала современного Вьетнама выразил желание установить равноправные, всеобъемлющие отношения с США в своем письме, направленном президенту США Гарри Трумэну в 1946 году.

Вьетнамско-американские отношения претерпели множество резких перемен и прорывов, чтобы добиться столь многого с тех пор, как две страны официально нормализовали свои отношения в 1995 году. За 27 лет, прошедших с тех пор, Вьетнам посетили 4 президента США, сказал премьер-министр Тьинь.

Вьетнам и США преодолели свои разногласия и достигли фундаментальных принципов своих отношений, как это подтверждено в Заявлении о совместном видении Вьетнама и США, опубликованном во время официального визита Генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга в США в 2015 году, которое подчеркнуло уважение «политических институтов друг друга, независимости, суверенитета и территориальной целостности. Вьетнам высоко ценит многолетнюю поддержку США сильного, независимого и процветающего Вьетнама.

Глава правительства подтвердил последовательную политику Вьетнама в области реформ, «открытых дверей», активной, обширной, эффективной и практической международной интеграции; содействию и защите законных интересов долгосрочных, эффективных, устойчивых предприятий и торговых партнеров в духе «взаимных выгод и разделения рисков», соблюдения законов.

Вьетнам хочет быть хорошим другом, надежным партнером и ответственным участником в решении региональных и международных вопросов во имя глобального процветания, подчеркнул премьер-министр Тьинь.

Благодаря этой политике экономика Вьетнама добилась поразительных успехов с самого начала. В 2021 году ВВП Вьетнама достиг 362 млрд. долл. США по сравнению с 4,2 млрд. долл. США в 1986 году, когда начался процесс Доймой (обновление).

Страна стала четвертой по величине экономикой в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), одной из 20 стран с наибольшим объемом торговли в мире, крупнейшим экспортером риса и другой сельскохозяйственной продукции, имеет 15 действующих соглашений о свободной торговле с другими странами и регионами мира.

Говоря о причинах необходимости построения независимой, самодостаточной, но глубоко интегрированной экономики, премьер-министр Тьинь сказал, что в последнее время в мире происходит много сложных непредсказуемых явлений, таких как усиление стратегической конкуренции, финансовые и валютные риски, сбои в цепочках поставок, негативная реакция на глобализацию, а также традиционные и нетрадиционные проблемы безопасности (изменение климата, пандемия, старение населения, истощение природных ресурсов, энергетическая и продовольственная безопасность, кибербезопасность, безопасность человека и т. д.).

Эти проблемы ставят страны в такое положение, когда им необходимо сосредоточиться на укреплении самостоятельности и независимости своей экономики, чтобы уменьшить воздействие внешних потрясений, но это не должно означать полной изоляции от мира, а должно быть в сочетании с политикой открытых дверей и международной интеграцией.

По его словам, Вьетнам, как и другие развивающиеся страны, хочет построить независимую, самодостаточную экономическую основу, ускорить индустриализацию и международную интеграцию, чтобы преодолеть ловушку среднего дохода и стать развитой страной.

По словам премьер-министра Тьиня, для достижения успеха у каждой страны будут свои подходящие методы, дорожные карты и шаги с учетом своих особенностей и условий, но особое внимание следует уделить некоторым универсальным требованиям. Соответственно, экономическая независимость и уверенность в своих силах связаны с независимостью и самоконтролем с точки зрения политики, внешней политики и международной интеграции. Уважение различий в условиях и характеристиках политики, экономики, истории, культуры и общества будет способствовать разнообразию и богатству мировой экономики, национальных преимуществ, но при этом должно соблюдаться законное право и интересы стран на основе Устава ООН и международного права.

Премьер-министр заявил, что Вьетнам участвует в широкой международной интеграции и прилагает большие усилия для улучшения своего внутреннего потенциала, гибкого и эффективного реагирования на внешние потрясения, такие как азиатский финансовый кризис 1997-1998 годов, мировой финансовый кризис 2007-2008 годов и глобальная пандемия COVID-19 с 2020 года по настоящее время.

В нынешних условиях Вьетнаму необходимо продолжать способствовать построению независимой и самодостаточной экономики, связанной с активной и проактивной международной интеграцией, по трем основным причинам: во-первых, это решение основных проблем Вьетнама; во-вторых, связано с обеспечением независимости, суверенитета и национальных интересов; в-третьих, повышение потенциала и возможностей страны для эффективной интеграции в глобальную экономическую систему, а также эффективного выполнения международных обязательств.

Меры по реализации целей развития

По словам премьер-министра Тьиня, концепция построения независимой и самодостаточной экономики, связанной с проактивной и активной международной интеграцией, была четко определена и является последовательной целью в Конституции Вьетнама 2013 года, а также в резолюциях Партии и национальных платформах развития.

Премьер-министр Тьинь подчеркнул стратегические цели национального развития Вьетнама – стать к 2030 году развивающейся страной с промышленностью в направлении современной и высоким уровнем дохода, а к 2045 году стать развитой страной с высоким уровнем дохода.

Для реализации этих целей развития основными целями построения независимой и самодостаточной экономики, связанной с проактивной и активной международной интеграцией, являются: построение эффективной, устойчивой экономики с разумными структурами; повышение устойчивости и конкурентоспособности; гибкая и эффективная адаптация к изменениям международной, региональной и внутренней ситуации; полное использование возможностей международной интеграции для создания движущей силы быстрого восстановления в краткосрочной перспективе, устойчивого развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

При этом особое внимание следует уделять социальному прогрессу и справедливости, обеспечению общественной безопасности и жизни людей, как указал Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг, который заявил: «Мы не должны жертвовать социальным прогрессом и социальным равенством в погоне за экономическим ростом».

Что касается основных идей, премьер-министр подчеркнул, что построение независимой и самодостаточной экономики, связанной с широкой, практической и эффективной международной интеграцией, основано на трех столпах: построение социалистически ориентированной рыночной экономики, построение социалистического правового государства и построение социалистической демократии.

Для реализации этих целей премьер-министр Тьинь упомянул ряд задач и мер, которые необходимо выполнить.

В первую очередь необходимо поддержание независимости, суверенитета, территориальной целостности, социально-политической стабильности, чтобы иметь среду, способствующую развитию экономики.

Во-вторых, синхронно, современно и комплексно совершенствовать институты рыночной экономики социалистической ориентации в соответствии с международными обязательствами.

В-третьих, поддержание макроэкономической стабильности, обеспечение основных балансов и углубление практической международной интеграции.

В-четвертых, сосредоточить внимание на реструктуризации экономики в сочетании с глубоким обновлением модели роста, которая направит экономику в направлении науки и техники, инноваций, эффективности использования ресурсов и зеленого роста.

В-пятых, мобилизовать все социальные ресурсы, содействовать важной роли отечественных и зарубежных предприятий.

В-шестых, это развитие человеческих ресурсов и современное национальное управление.

После речи премьер-министра министры и члены делегации выступили и приняли участие в обсуждении с профессорами Гарвардского университета направлений развития Вьетнама.



