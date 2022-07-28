Премьер-министр распорядился ускорить вакцинацию от COVID-19 на фоне роста числа случаев

Вакцинация по-прежнему является эффективной мерой против BA.4 и BA.5. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал министерство здравоохранения и соответствующие министерства и ведомства, а также народные комитеты городов и провинций по всей стране строго выполнять его распоряжение от 25 июля об ускорении вакцинации от COVID-19, говорится в сообщении канцелярии правительства.

Запрос был сделан на фоне растущего числа инфекций COVID-19 с обнаружением какого-то нового подштамма «Омикрон». Между тем, многие населенные пункты еще не завершили введение вакцин, которые они получили.

Согласно заявлению, исполняющему обязанности министра здравоохранения Дао Хонг Ланю было поручено резко направить систему здравоохранения с центрального на местный уровень, чтобы обеспечить прогресс вакцинации от COVID-19 и изучить потребности конкретной местности до конца третьего квартала для адекватного распределения вакцины.

Министерству здравоохранения было предложено координировать свои действия с Министерством информации и коммуникаций, а также с соответствующими агентствами, чтобы поощрять людей делать прививки от COVID-19 в соответствии с графиком.

На руководителей народных комитетов городов и областей возлагались обязанности по руководству вакцинопрофилактикой и ответственность перед партией, государством и законом за ее результаты.

По данным Института Пастера Хошимина, новые подштаммы «Омикрона» BA.4 и BA.5 распространились в южных районах вместе с подштаммами BA.2. Между тем, подштамм BA.2.12.1 также был обнаружен в населенных пунктах, где вспышка штамма «Дельта» вызывает рост числа случаев.

Национальный институт гигиены и эпидемиологии сообщил, что еще предстоит ввести 21,5 млн. доз вакцины против COVID-19, в основном Pfizer и Moderna. В то же время 16 из 63 провинций и городов страны еще не представили регистрацию потребностей в вакцинах за последние 6 месяцев года в соответствии с запросом Министерства здравоохранения.

Между тем, ход введения первой и второй бустерных доз, а также вакцинации детей в возрасте 5-11 лет отстает от графика.

Представители Всемирной организации здравоохранения и Центра США по контролю и профилактике заболеваний во Вьетнаме подчеркнули, что COVID-19 по-прежнему является глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, подчеркнув, что вакцинация по-прежнему является эффективной мерой против BA.4 и BA.5, наряду с гриппом А и обычным гриппом.



