НОВОСТИ
Премьер-министр распорядился усилить меры реагирования на наводнения в Центральном Вьетнаме
Согласно данным Национального центра гидрометеорологических прогнозов, тайфун № 12 движется к побережью Вьетнама и, как ожидается, окажет прямое воздействие на провинции от Куангчи до Куангнгай вечером 22 октября и 23 октября. С 22 по 27 октября в регионе Центральных центральных провинций возможны очень сильные дожди, местами более 800 мм, что создаёт высокий риск подтоплений, селевых потоков, оползней и больших паводков на реках.
Премьер-министр потребовал от местных органов власти отложить все не срочные совещания, чтобы сосредоточиться на руководстве мероприятиями по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий. Провинциям поручено обеспечить безопасность рыболовных и транспортных судов, проверить зоны возможных глубоких подтоплений и оползней для своевременной эвакуации населения, рекомендовать гражданам создать запасы продовольствия и предметов первой необходимости, а также организовать силы по охране общественного порядка и имущества в эвакуированных районах.
Местные органы обязаны заблаговременно обеспечивать отвод воды, рационально регулировать работу ирригационных и гидроэнергетических водохранилищ для снижения уровня паводков в нижнем течении; подготовить технику, материалы и местные спасательные силы. В зависимости от ситуации возможно временно приостановить учебный процесс, ограничить движение в районах глубокого затопления и строго запретить гражданам передвижение при отсутствии условий безопасности.
Премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства и Окружающей среды внимательно следить за погодными условиями и своевременно предоставлять точную прогнозную информацию; Министерству строительства – обеспечить безопасность транспортных путей и сооружений; Министерству промышленности и торговли – защиту плотин и энергетических систем; Министерству национальной обороны и Министерству общественной безопасности – быть готовыми к эвакуации и проведению спасательных работ. Канцелярии Национального руководящего комитета по гражданской обороне поручено координировать действия и мобилизовать силы для помощи регионам в противодействии наводнениям.
Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха продолжает лично руководить работой по предупреждению и реагированию на стихийные бедствия. Аппарат Правительства контролирует и курирует выполнение телеграммы министерствами, ведомствами и местными органами, своевременно докладывая Премьер-министру о возникающих вопросах.