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Премьер-министр распорядился усилить готовность к стихийным бедствиям в преддверии сезона штормов
Председателям народных комитетов провинций и городов было поручено эффективно направлять и использовать имеющиеся ресурсы поддержки. Они также обязаны активно выделять средства из местных бюджетов и мобилизовывать другие законные источники для решения нерешенных проблем в преддверии сезона штормов, особенно тех, которые касаются систем дамб, водохранилищ, телекоммуникационной и электрической инфраструктуры, дренажных сетей и других уязвимых мест, выявленных во время тайфуна "Яги" в 2024 году. Обеспечение бесперебойной связи и электроснабжения является ключевым приоритетом, в то время как необходимо бороться с наводнениями в городах, особенно во время сильных ливней.
Министру сельского хозяйства и окружающей среды было поручено внимательно следить за погодой и развитием стихийных бедствий, предоставляя своевременные прогнозы и предупреждения соответствующим ведомствам и общественности для содействия принятию мер на раннем этапе и минимизации потерь.
Министру промышленности и торговли поручено следить за мерами безопасности для водохранилищ гидроэлектростанций, электросетей и энергоснабжения в сезон штормов.
Тем временем министру строительства поручено обеспечить устойчивость к стихийным бедствиям транспортной и строительной инфраструктуры, уделив особое внимание дренажным системам вдоль основных транспортных магистралей и в крупных городских районах.
Министрам национальной обороны, общественной безопасности, образования и профессиональной подготовки, финансов, а также сельского хозяйства и охраны окружающей среды также поручены обязанности, соответствующие их функциям и юрисдикции.