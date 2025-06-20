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Премьер-министр распорядился усилить готовность к стихийным бедствиям в преддверии сезона штормов

Премьер-министр Фам Минь Тьинь издал распоряжение от 19 июня об активизации усилий по предотвращению и смягчению ущерба от стихийных бедствий в преддверии сезона дождей и штормов этого года. Согласно распоряжению, премьер-министр поручил соответствующим ведомствам регулярно проверять, контролировать и активно осуществлять меры по предотвращению бедствий, реагированию и спасению в соответствии с возложенными на них функциями и мандатами, обеспечивая готовность, не допуская пассивности или задержек и поддерживая непрерывность работы в условиях продолжающейся политической и административной реструктуризации на разных уровнях.

Председателям народных комитетов провинций и городов было поручено эффективно направлять и использовать имеющиеся ресурсы поддержки. Они также обязаны активно выделять средства из местных бюджетов и мобилизовывать другие законные источники для решения нерешенных проблем в преддверии сезона штормов, особенно тех, которые касаются систем дамб, водохранилищ, телекоммуникационной и электрической инфраструктуры, дренажных сетей и других уязвимых мест, выявленных во время тайфуна "Яги" в 2024 году. Обеспечение бесперебойной связи и электроснабжения является ключевым приоритетом, в то время как необходимо бороться с наводнениями в городах, особенно во время сильных ливней.

Министру сельского хозяйства и окружающей среды было поручено внимательно следить за погодой и развитием стихийных бедствий, предоставляя своевременные прогнозы и предупреждения соответствующим ведомствам и общественности для содействия принятию мер на раннем этапе и минимизации потерь.

Министру промышленности и торговли поручено следить за мерами безопасности для водохранилищ гидроэлектростанций, электросетей и энергоснабжения в сезон штормов.

Тем временем министру строительства поручено обеспечить устойчивость к стихийным бедствиям транспортной и строительной инфраструктуры, уделив особое внимание дренажным системам вдоль основных транспортных магистралей и в крупных городских районах.

Министрам национальной обороны, общественной безопасности, образования и профессиональной подготовки, финансов, а также сельского хозяйства и охраны окружающей среды также поручены обязанности, соответствующие их функциям и юрисдикции.

ВИА/ИЖВ

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