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Премьер-министр распорядился усилить государственное управление электронной коммерцией
В официальной депеше глава правительства отметил, что во Вьетнаме электронная коммерция быстро развивается и стала популярным методом ведения бизнеса, признанным как предприятиями, так и населением. Разнообразие операционных моделей и участников облегчает предприятиям и частным лицам представление и доставку товаров потребителям.
Однако стремительное развитие электронной коммерции также создает различные проблемы для онлайн-операций, управления и контроля, защиты прав потребителей и обеспечения качества продукции на фоне проблем с контрафактной и некачественной продукцией, нарушения прав интеллектуальной собственности, законов о защите прав потребителей и налогового законодательства.
В целях повышения эффективности и результативности государственного управления в этой сфере глава правительства поручил Министерству промышленности и торговли в координации с соответствующими министерствами и ведомствами продолжить изучение соответствующих правовых документов, чтобы оперативно вносить предложения по разработке, изменению и дополнению политики и законов, касающихся управления электронной коммерцией.
Им было настоятельно рекомендовано активно разрабатывать политику управления операциями в электронной торговле, связанными с экспортом и импортом; продолжать содействовать распространению информации и рекомендаций, чтобы помочь предприятиям и населению повысить свою осведомленность о соблюдении законов и защите прав потребителей в киберпространстве; и расширять трансграничную деятельность в области электронной торговли.
Министерству общественной безопасности было поручено работать с соответствующими министерствами и ведомствами над содействием внедрению услуг электронной аутентификации для платформ электронной коммерции, гарантируя, что участвующие организации, предприятия и частные лица проходят аутентификацию при участии в обмене и торговле товарами на этих платформах, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Министерству также поручено продолжать давать указания функциональным подразделениям по усилению кибербезопасности в сфере электронной коммерции и принимать меры по предотвращению, борьбе и строгому обращению с нарушителями в соответствии с законом.
Министерству финансов было настоятельно рекомендовано скоординировать свои действия с соответствующими министерствами и ведомствами и предложить правительству издать указ о внесении изменений и дополнений в указ № 123/2020/ND-CP, который устанавливает правила оформления счетов и квитанций, а Министерству информации и коммуникаций было поручено возглавить работу по изучению и подготовке предложений о внесении изменений и дополнений в нормативные акты с целью ужесточения наказаний, приостановления, предотвращения и отзыва лицензий на осуществление деятельности за нарушения, связанные с электронной коммерцией.
Глава правительства также поручил Министерству планирования и инвестиций совместно с соответствующими министерствами и ведомствами изучить, предложить и внедрить правовые нормы по управлению регистрацией бизнеса с учетом особенностей деятельности в сфере электронной коммерции и бизнес-моделей на цифровых платформах.
Министерству национальной обороны было настоятельно рекомендовано продолжать направлять функциональные подразделения на усиление мер государственного управления по защите национального суверенитета в киберпространстве, борьбе с высокотехнологичными преступлениями и содействию обеспечению национальной кибербезопасности и в то же время тесно координировать с соответствующими министерствами и ведомствами усилия по борьбе с контрабандой и коммерческим мошенничеством в сфере электронной торговли.