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Премьер-министр распорядился усилить борьбу с мошенничеством в Интернете
Министерству национальной обороны поручено вести наблюдение и сбор разведданных для противодействия любой деятельности, угрожающей национальной обороне и безопасности. Оно также будет координировать свои действия с Министерством общественной безопасности и Министерством науки и технологий для обнаружения, идентификации и нейтрализации мошеннических веб-сайтов, IP-адресов и вредоносного программного обеспечения, используемого для финансовых афер.
Тем временем Государственному банку Вьетнама поручено совместно с коммерческими банками и поставщиками платежных услуг внедрить биометрическую аутентификацию для транзакций онлайн, устранить несанкционированные или неточные счета, а также внедрить технические решения для обнаружения и отметки счетов, осуществляющих транзакции с иностранных IP-адресов.
Министерство науки и технологий будет отвечать за пересмотр и изменение правил в сфере телекоммуникаций, а Министерству финансов поручено выявлять предприятия, существующие только на бумаге, и предоставлять информацию Министерству общественной безопасности для пресечения мошенничества при регистрации компаний.
Кроме того, на Министерство культуры, спорта и туризма, местные органы власти, особенно в приграничных регионах, и организации прессы были возложены конкретные обязанности в своих соответствующих сферах деятельности.