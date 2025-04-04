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НОВОСТИ

Премьер-министр распорядился усилить борьбу с мошенничеством в Интернете

Его свежая депеша, в которой министерствам, ведомствам и местным органам власти предлагается активизировать усилия по предотвращению и борьбе с высокотехнологичным кибермошенничеством, подчеркивает все более изощренный и транснациональный характер этого преступления, которое продолжает представлять серьезную опасность для частных лиц и предприятий, подрывая безопасность и общественный порядок. Министерству также поручено отслеживать и ликвидировать мошеннические веб-сайты, ссылки, приложения и онлайн-группы, а также блокировать подозрительные звонки и сообщения - особенно те, которые поступают из-за рубежа или с использованием VoIP и OTT-приложений.

Министерству национальной обороны поручено вести наблюдение и сбор разведданных для противодействия любой деятельности, угрожающей национальной обороне и безопасности. Оно также будет координировать свои действия с Министерством общественной безопасности и Министерством науки и технологий для обнаружения, идентификации и нейтрализации мошеннических веб-сайтов, IP-адресов и вредоносного программного обеспечения, используемого для финансовых афер.

Тем временем Государственному банку Вьетнама поручено совместно с коммерческими банками и поставщиками платежных услуг внедрить биометрическую аутентификацию для транзакций онлайн, устранить несанкционированные или неточные счета, а также внедрить технические решения для обнаружения и отметки счетов, осуществляющих транзакции с иностранных IP-адресов.

Министерство науки и технологий будет отвечать за пересмотр и изменение правил в сфере телекоммуникаций, а Министерству финансов поручено выявлять предприятия, существующие только на бумаге, и предоставлять информацию Министерству общественной безопасности для пресечения мошенничества при регистрации компаний.

Кроме того, на Министерство культуры, спорта и туризма, местные органы власти, особенно в приграничных регионах, и организации прессы были возложены конкретные обязанности в своих соответствующих сферах деятельности.

ВИА/ИЖВ

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