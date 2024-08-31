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Премьер-министр распорядился усилить безопасность дорожного движения в связи с предстоящим Национальным праздником
В депеше от 30 августа отмечается, что в этом году ожидается увеличение спроса на поездки и покупки, посещение семей, туризм и использование услуг. Это создает потенциальные риски, включая проблемы безопасности и порядка, преступную деятельность, социальные пороки, пожарную опасность, несчастные случаи, дорожные заторы и проблемы безопасности продуктов питания.
Министерству общественной безопасности поручено внимательно следить за ситуацией и направить силы на борьбу и пресечение преступлений. Также необходимо повысить осведомленность населения и обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, особенно в зонах повышенного риска, таких как места массового скопления туристов, места проведения памятных мероприятий, многоэтажные жилые дома, арендованная недвижимость и производственно-коммерческие предприятия.
Кроме того, Министерство транспорта отвечает за обеспечение пропускной способности, качества и безопасности пассажирских перевозок по автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным маршрутам. Министерство здравоохранения, в свою очередь, должно строго соблюдать меры профилактики пищевых отравлений, особенно в крупных городах, туристических зонах и коллективных кухнях.
Министерство информации и коммуникаций, а также населенные пункты и Канцелярия правительства также выполняют соответствующие задачи в рамках своей компетенции.