Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр распорядился усилить безопасность дорожного движения в связи с предстоящим Национальным праздником

Премьер-министр Фам Минь Тьинь издал свежую депешу, предписывающую усилить меры по обеспечению безопасности, порядка, надежности дорожного движения, пожарной безопасности и безопасности продуктов питания во время праздника Национального дня, который продлится с 31 августа по 3 сентября.

 

В депеше от 30 августа отмечается, что в этом году ожидается увеличение спроса на поездки и покупки, посещение семей, туризм и использование услуг. Это создает потенциальные риски, включая проблемы безопасности и порядка, преступную деятельность, социальные пороки, пожарную опасность, несчастные случаи, дорожные заторы и проблемы безопасности продуктов питания.

Министерству общественной безопасности поручено внимательно следить за ситуацией и направить силы на борьбу и пресечение преступлений. Также необходимо повысить осведомленность населения и обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, особенно в зонах повышенного риска, таких как места массового скопления туристов, места проведения памятных мероприятий, многоэтажные жилые дома, арендованная недвижимость и производственно-коммерческие предприятия.

Кроме того, Министерство транспорта отвечает за обеспечение пропускной способности, качества и безопасности пассажирских перевозок по автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным маршрутам. Министерство здравоохранения, в свою очередь, должно строго соблюдать меры профилактики пищевых отравлений, особенно в крупных городах, туристических зонах и коллективных кухнях.

Министерство информации и коммуникаций, а также населенные пункты и Канцелярия правительства также выполняют соответствующие задачи в рамках своей компетенции.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Экономика растет, а жизнь людей все больше улучшается

Экономика растет, а жизнь людей все больше улучшается

Спустя 79 лет (2 сентября 1945 г. - 2 сентября 2024 г.) Вьетнам из отсталой мелкомасштабной сельскохозяйственной экономики превратился в диверсифицированную экономику с растущей долей промышленности, торговли, сферы услуг и и переходит в период содействия индустриализации и модернизации страны.
ПОДРОБНЕЕ

Top