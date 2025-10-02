НОВОСТИ
Премьер-министр распорядился сосредоточить усилия на скорейшей ликвидации последствий тайфуна № 10 и стабилизации жизни населения
В депеше отмечается: тайфун № 10 и наводнения нанесли чрезвычайно тяжёлый ущерб людям, имуществу и инфраструктуре. По предварительным данным Министерства сельского хозяйства и окружающей среды (на основании отчётов местных властей по состоянию на 1 октября 2025 г.), в результате стихии погибли или пропали без вести 54 человека, 140 человек пострадали; полностью разрушено не менее 154 домов, повреждено свыше 154 000 жилых домов; десятки тысяч гектаров риса, сельхозугодий и аквакультур оказались затоплены и повреждены; пострадали 1 392 учебных заведения; серьёзно повреждены объекты гидротехнической защиты, транспортной, ирригационной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, в ряде районов отсутствует электричество, вода и связь; повалено свыше 60 000 деревьев; погибло множество голов скота и птицы, разрушены тысячи плавучих хозяйств; предварительный экономический ущерб оценивается в десятки триллионов донгов.
Для оперативной ликвидации последствий тайфуна и наводнений Премьер-министр поручил министрам, руководителям органов при Правительстве, секретарям парткомов и председателям народных комитетов упомянутых провинций в пределах полномочий продолжать руководство и мобилизовать все возможные силы и ресурсы для решительных действий по преодолению последствий, скорейшей стабилизации жизни населения.
Премьер-министр потребовал от секретарей парткомов и председателей народных комитетов срочно провести инвентаризацию и оценку ущерба, особенно в жилищном фонде, образовательных и медицинских учреждениях, жизненно важной инфраструктуре, на производственных и коммерческих объектах, и направить данные в Министерство финансов, Министерство сельского хозяйства и окружающей среды, Канцелярию Правительства не позднее 10:00 3 октября 2025 г. для обобщения и доклада Премьер-министру в тот же день.
Премьер-министр поручил максимально мобилизовать силы на местах, армию, полицию, молодёжные организации, резервистов для оперативной помощи населению, сосредоточив внимание на следующих направлениях:
Министрам обороны и общественной безопасности — обеспечить готовность подразделений и техники, включая вертолёты для доступа в изолированные районы, и оказать максимально возможную поддержку по просьбе местных властей.
Министру промышленности и торговли — распорядиться корпорации EVN и другим организациям оперативно обеспечить безопасность гидроузлов, максимально быстро восстановить повреждённые линии электропередачи и возобновить подачу электроэнергии для населения и производства не позднее 5 октября 2025 г.
Министру науки и технологий — поручить операторам связи (VNPT, Viettel, Mobifone и др.) срочно восстановить телекоммуникационные сети для обеспечения руководящей деятельности органов власти и нужд населения.
Министру сельского хозяйства и окружающей среды — ежедневно до 13:00 предоставлять Премьер-министру полные и своевременные данные о последствиях и ходе ликвидации; совместно с местными властями руководить восстановлением сельхозпроизводства; оперативно реагировать на обращения о предоставлении семян, животных, материалов и химикатов.
Министру образования и подготовки кадров — поддержать местные власти в обеспечении безопасности и скорейшем восстановлении пострадавших учебных заведений, предоставить учебные материалы и оборудование, создать условия для обучения школьников.
Министру здравоохранения — организовать санитарную обработку, профилактику эпидемий, защиту здоровья населения, обеспечить чистую воду и безопасные продукты питания, недопустив вспышки инфекций.
Министру строительства — содействовать скорейшему восстановлению разрушенных участков дорог, обеспечить безопасное и бесперебойное движение, особенно на основных транспортных магистралях.
Министру финансов — оперативно обобщить данные и предложить меры экстренного финансирования ликвидации последствий для пострадавших провинций, доложив Премьер-министру 2 октября 2025 г.
Премьер-министр поручил заместителю Премьер-министра Чан Хонг Ха продолжать тщательно следить за ситуацией и координировать работу министерств и местных органов власти по ликвидации последствий тайфуна № 10 и наводнений.
Ранее, 1 октября 2025 г., заместитель Премьер-министра Чан Хонг Ха подписал Депешу № 182/CĐ-TTg с требованием срочно провести учёт ущерба и начать ликвидацию последствий тайфуна № 10 и вызванных им наводнений.