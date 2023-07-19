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Премьер-министр распорядился разработать специальные политики и механизмы развития для юго-восточного региона
В ближайшем будущем премьер-министр Тьинь, который также является главой совета, заявил, что основное внимание следует уделить трем стратегическим прорывам, связанным с тремя факторами роста потребления, инвестиций и экспорта. Необходимо приложить усилия для устранения транспортных пробок, защиты условий жизни и экологической среды, а также решения жилищных вопросов для рабочих и лиц с низкими доходами и трущоб в городских районах.
Юго-Восточный регион занимает площадь 23.551 кв. км, что составляет 7,1% от общей площади страны. Его население составляет около 18,8 млн. человек, или 18,9% населения страны. Являясь крупнейшим экономическим центром страны, он занимает значительное место и играет важную роль в социально-экономическом развитии страны.
В прошлом году валовой региональный внутренний продукт (ВРВП) составил около 31% от общего объема страны, а экспорт и доходы бюджета - соответственно 35% и 38% от общих показателей. Уровень урбанизации достиг 66,5%, что в 1,8 раза превысил средний показатель по стране.
Согласно резолюции Политбюро и программе действий правительства, ожидается, что юго-восточный регион станет динамичным и быстрорастущим регионом, центром науки, технологий и инноваций, промышленности и логистики, а также международным финансовым центром с высокой конкурентоспособностью в регионе. Он также стремится взять на себя ведущую роль в обновлении модели роста и цифровой трансформации.
Регион стремится к устойчивому развитию в сочетании с охраной окружающей среды и адаптацией к изменению климата. Он стремится эффективно распределять и использовать природные ресурсы, сохраняя историческое, культурное и природное наследие.
Министерству планирования и инвестиций поручено ускорить планирование региона для обеспечения стратегической связности и развития инфраструктуры, создающей единое экономическое пространство между населенными пунктами, входящими в его состав.
Премьер-министр предложил рассмотреть вопрос о создании Регионального фонда развития инфраструктуры для выделения отдельного финансирования взаимосвязанным секторам и разработки политики по объединению социальных ресурсов для совместной деятельности.
Что касается регионального и провинциального планирования, он попросил членов совета завершить соответствующие процедуры, чтобы оперативно представить соответствующие планы компетентным органам на утверждение, заложив тем самым основу для координации деятельности по подключению регионов.
Премьер-министр Тьинь выразил уверенность в том, что благодаря решимости, единству и самоотверженности министерств, ведомств и местных органов власти, а также поддержке экспертов, ученых, научно-исследовательских институтов и соответствующих партнеров регион выполнит поставленные перед ним задачи по обеспечению процветания.
На конференции были заслушаны предложения по созданию стартап-центров, развитию инноваций и искусственного интеллекта в Хошимине, провинциях Биньзыонг и Донгнай. Делегаты также обсудили решения по решению проблем экологии и адаптации к изменению климата с акцентом на защиту окружающей среды в бассейнах рек Донгнай и Сайгон; цифровую трансформацию и создание регионального центра обработки данных...