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Премьер-министр распорядился разобраться с махинациями и спекуляциями в сфере недвижимости
Для решения этих проблем глава правительства поручил министрам, руководителям секторов и председателям народных комитетов провинций и городов центрального подчинения эффективно выполнять соответствующие резолюции, директивы, решения и распоряжения, обеспечивая безопасное, здоровое и устойчивое развитие рынка.
Министру строительства было предложено совместно с другими министрами изучить пилотную модель центра сделок с государственной собственностью и землепользования, чтобы облегчить электронные сделки и повысить прозрачность рынка. Министерство строительства должно сотрудничать с Министерством общественной безопасности для обновления, заполнения и эксплуатации национальной базы данных по жилью, которая связана с базами данных по населению, нотариату, земле и строительству.
Кроме того, министерство строительства будет сотрудничать с министерствами юстиции, финансов, природных ресурсов и окружающей среды для разработки цифровой платформы, которая объединит сделки с недвижимостью, нотариальное заверение, налогообложение и регистрацию земли для обеспечения прозрачности и предотвращения уклонения от налогов. Отчет о проделанной работе должен быть представлен премьер-министру к 30 июня.
Кроме того, правительство будет внимательно следить за развитием рынка и сотрудничать с соответствующими министерствами и местными властями, чтобы стабилизировать цены путем внесения изменений в планирование землепользования, развитие городских и сельских районов и жилищные проекты. Особое внимание будет уделено районам, где наблюдается необычный рост цен, с проведением строгих проверок предприятий, занимающихся недвижимостью, застройщиков и брокеров.
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды было поручено следить за ценообразованием на землю, выплатой компенсаций, расчисткой участков и проведением аукционов на право землепользования, предотвращая и строго наказывая любые нарушения, особенно тех, кто использует преимущества аукционов на право землепользования для получения прибыли и манипулирования рынком.
В качестве важного шага по ограничению спекуляций Министерство финансов должно предложить новую налоговую политику к 30 апреля 2025 года, сосредоточившись на налогообложении разницы между платой за пользование землей и конечной ценой продажи недвижимости, а также на введении налогов на разницу в цене сделок. Министерство также будет проводить фискальную и монетарную политику, чтобы высвободить поток капитала для социально-экономического развития и ускорить цифровую трансформацию в секторе недвижимости.
Глава Государственного банка Вьетнама должен тщательно проверять кредитные учреждения, предоставляющие кредиты под залог недвижимости, обеспечивая объективность оценки недвижимости и не допуская манипулирования ценами. В то же время министр общественной безопасности будет бороться с лицами и организациями, распространяющими ложную информацию с целью создания пузырей на рынке или обмана населения.
Председатели народных комитетов провинций и городов центрального подчинения отвечают за реализацию соответствующей политики и нормативных актов, а также за ускорение административных процедур в отношении жилищных проектов. Они должны обеспечить прозрачное раскрытие информации о жилищных проектах, городском планировании и планах землепользования, а также строго контролировать лицензирование брокерской деятельности в сфере недвижимости.
Заместителю премьер-министра Чан Хонг Ха поручено отвечать за надзор за исполнением депеш, решение возникающих вопросов в рамках своих полномочий и докладывать о важных вопросах премьер-министру.