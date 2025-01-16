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Премьер-министр распорядился развивать внутренний рынок и стимулировать потребление по случаю праздника Тэт

Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал ускорить развитие внутреннего рынка и стимулирование потребления по случаю празднования Нового года по лунному календарю (Тэт) 2025 года. В официальной депеше, направленной министрам ряда профильных министерств, главе Государственного банка Вьетнама и председателям Народных комитетов провинций и городов центрального подчинения, глава правительства призвал к решительному и эффективному выполнению задач и решений, поставленных правительством и премьер-министром в решениях, директивах и официальных депешах, касающихся стимулирования экономического роста, развития внутреннего рынка, стимулирования потребительского спроса и организации праздника Тэт.

Необходимо ускорить выделение государственных инвестиционных средств с самого начала 2025 года, использовать государственные инвестиции для руководства и стимулирования социальных инвестиций, а также способствовать развитию государственно-частного партнерства, своевременно пересматривать и устранять препятствия для каждого проекта, особенно важных национальных проектов и Национальных целевых программ, подчеркнул Фам Минь Тьинь.

Премьер-министр потребовал усилить решения по соединению спроса и предложения, стимулированию производства и бизнеса для удовлетворения потребностей внутреннего потребления; развивать электронную коммерцию и новые эффективные бизнес-модели; интегрировать производство, распределение и потребление; сосредоточиться на согласованной и эффективной реализации программы по искоренению временных и ветхих домов по всей стране к 2025 году.

Министру промышленности и торговли было предложено активизировать решения по стимулированию внутреннего потребления, стимулированию производства, обеспечению достаточного предложения для удовлетворения спроса и предотвращению дефицита или перебоев в поставках, особенно товаров первой необходимости, поддержке предприятий в продвижении торговли, стимулированию развития логистических услуг и диверсификации каналов распределения товаров и услуг.

Министру финансов поручено проводить разумно расширенную фискальную политику, согласованно, гармонично и гибко сочетая ее с денежно-кредитной и другими видами макроэкономической политики в целях стимулирования роста, стабилизации макроэкономики, контроля инфляции и обеспечения основных балансов экономики. Ему было предложено разработать политику по снижению налогов, сборов и пошлин для граждан и предприятий и представить ее в компетентные органы к февралю 2025 года.

Губернатору центрального банка было предписано активно и гибко управлять монетарной политикой в тесной координации с фискальной политикой и другими макроэкономическими мерами, а также поручить кредитным организациям продолжать сокращать расходы, упрощать административные процедуры, расширять применение информационных технологий и содействовать цифровой трансформации. Будут предприняты усилия по снижению процентных ставок по кредитам для поддержки производства, создания рабочих мест и обеспечения населения средствами к существованию, в частности, путем снижения процентных ставок по потребительским кредитам, а также по кредитам на инвестиции и экспорт в развивающихся секторах.

Министру культуры, спорта и туризма было поручено руководить реализацией Директивы № 08/CT-TTg от 23 февраля 2024 года о всестороннем, быстром и устойчивом развитии туризма, а также продвигать индустрию культуры и развлечений, особенно во время фестивалей.

Министру сельского хозяйства и развития сельских районов было предложено направить усилия на поощрение экологически чистого производства, обеспечивающего качество и безопасность продуктов питания, а также поручить местным властям сосредоточиться на производственных планах, чтобы обеспечить стабильные поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия для удовлетворения потребностей населения в период празднования Лунного Нового года, и построить производственные планы на 2025 год в соответствии с рыночным спросом и тенденциями, минимизируя любое влияние на цены на внутреннем рынке.

Глава правительства потребовал от министра планирования и инвестиций продолжать руководить реализацией решений по улучшению инвестиционного и делового климата, упростить инвестиционные процессы и административные процедуры, чтобы облегчить инвестиционную и деловую деятельность для частных лиц и предприятий, и оперативно вносить изменения в нормативные акты, препятствующие производству и ведению бизнеса.

Тем временем министру труда, инвалидов войны и социального обеспечения было приказано руководить и координировать работу соответствующих министерств, ведомств и местных органов власти с целью надзора, контроля, инспекции и руководства работой местных органов власти и учреждений по выполнению задач, связанных с обеспечением благосостояния и социальной защиты населения и трудящихся.

Председатели народных комитетов городов и провинций центрального подчинения будут координировать действия соответствующих министерств, ведомств и организаций по реализации программ развития торговли, стимулированию потребительского спроса, увеличению потребления отечественной продукции, увеличению как внутреннего потребления, так и производства.

ВИА/ИЖВ

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