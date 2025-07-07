Премьер-министр распорядился провести срочное расследование пожара в квартире со смертельным исходом в городе Хошимин

Депеша была направлена министрам, руководителям министерств и правительственных учреждений, а также председателям народных комитетов города Хошимин, провинций и городов по всей стране.



В депеше заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь выразил глубокие соболезнования пострадавшим семьям. Он попросил Народный комитет города Хошимин незамедлительно оказать им поддержку, скоординировать действия с Министерством общественной безопасности для быстрого расследования причин пожара и разобраться с любыми нарушениями в соответствии с законом.



Соответствующим министерствам, ведомствам, учреждениям и населенным пунктам было поручено строго следить за соблюдением противопожарных норм, особенно в соответствии с Законом о предотвращении и тушении пожаров, спасении и аварийно-спасательных работах.



Необходимо усилить инспекции и меры безопасности в жилых помещениях и на объектах повышенного риска, а нарушения должны строго наказываться.



Также было настоятельно рекомендовано существенно повысить осведомленность общественности и провести обучение по пожарной безопасности и спасательным работам, чтобы свести к минимуму будущие потери.

Утром того же дня председатель Народного комитета города Нгуен Ван Дыок посетил место происшествия, чтобы выразить соболезнования и оказать непосредственную помощь семьям погибших.



Он потребовал от местных властей незамедлительно предоставить экстренную помощь, включая расходы на похороны, временное жилье, психологические консультации, медицинскую помощь и другие меры поддержки.

Разрушительный пожар вспыхнул в конце 6 июля в жилом комплексе Доклап в районе Футхохоа, город Хошимин. Восемь человек, включая шестерых взрослых и двоих детей, погибли, а трое были спасены.



По предварительным данным, пожар начался на первом этаже и быстро распространился, зажав жителей внутри. Соседи пытались потушить пламя с помощью ручных огнетушителей, но по мере усиления пожара их силы были исчерпаны. Густой дым и жар заставили жильцов пытаться эвакуироваться, в то время как другие не смогли выбраться.



Пожарные из пожарно-спасательного департамента городской полиции направили на место происшествия несколько пожарных машин и десятки полицейских.



На месте происшествия были обнаружены несколько мотоциклов, велосипедов и автомобиль, которые полностью сгорели, их рамы почернели и деформировались.